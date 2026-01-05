Milano 15:13
45.687 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:13
9.980 +0,29%
Francoforte 15:13
24.752 +0,86%

Tokyo sugli scudi

(Teleborsa) - Avvio di settimana in forte rialzo per le principali borse asiatiche. Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,92%, mentre, al contrario, si muove al ribasso Shenzhen, che perde lo 0,58%.

In netto miglioramento Hong Kong (+2,76%); con analoga direzione, balza in alto Seul (+2,27%).

In moderato rialzo Mumbai (+0,67%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,2%).

Sul fronte macro, il settore dei servizi in Cina è sceso a 52,0 a dicembre da 52,1 di novembre, in linea con le aspettative del mercato e rimanendo sopra la soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. La crescita ha rallentato leggermente a causa di condizioni di domanda più deboli e continui tagli occupazionali che hanno pesato sull’attività verso la fine dell’anno.

Spostandoci in Giappone, il governatore della BoJ, Kazuo Ueda, ha dichiarato lunedì che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse se salari, crescita e inflazione continueranno a muoversi in linea con le sue previsioni.

Sul fronte geopolitico, fine settimana di tensione dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro il Venezuela e catturato il presidente Nicolas Maduro. Il presidente Trump ha dichiarato che gli USA controlleranno il Venezuela fino all’elezione di un nuovo leader. Iran e Cuba hanno condannato l’attacco USA, denunciandolo come una violazione della sovranità e chiedendo una risposta internazionale.

Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,15%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta in ribasso dello 0,30%. Frazionale ribasso per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia con una perdita dello 0,34%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,13%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,85%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:

Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 48,7 punti)

Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%).
