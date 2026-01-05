Tokyo sugli scudi

(Teleborsa) - Avvio di settimana in forte rialzo per le principali borse asiatiche
. Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,92%, mentre, al contrario, si muove al ribasso Shenzhen
, che perde lo 0,58%.
In netto miglioramento Hong Kong
(+2,76%); con analoga direzione, balza in alto Seul
(+2,27%).
In moderato rialzo Mumbai
(+0,67%); sui livelli della vigilia Sydney
(+0,2%).
Sul fronte macro
, il settore dei servizi in Cina
è sceso a 52,0 a dicembre da 52,1 di novembre, in linea con le aspettative del mercato e rimanendo sopra la soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. La crescita ha rallentato leggermente a causa di condizioni di domanda più deboli e continui tagli occupazionali che hanno pesato sull’attività verso la fine dell’anno.
Spostandoci in Giappone, il governatore della BoJ, Kazuo Ueda
, ha dichiarato lunedì che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse se salari, crescita e inflazione continueranno a muoversi in linea con le sue previsioni.
Sul fronte geopolitico
, fine settimana di tensione dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro il Venezuela
e catturato il presidente Nicolas Maduro. Il presidente Trump ha dichiarato che gli USA controlleranno il Venezuela fino all’elezione di un nuovo leader. Iran e Cuba hanno condannato l’attacco USA, denunciandolo come una violazione della sovranità e chiedendo una risposta internazionale.
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato -0,15%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta in ribasso dello 0,30%. Frazionale ribasso per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia con una perdita dello 0,34%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,13%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,85%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 48,7 punti) Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%).