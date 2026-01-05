Tokyo sugli scudi

Tokyo

(Teleborsa) -. Scambi in forte rialzo per la Borsa di, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,92%, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,58%.In netto miglioramento(+2,76%); con analoga direzione, balza in alto(+2,27%).In moderato rialzo(+0,67%); sui livelli della vigilia(+0,2%).Sul fronte, ilè sceso a 52,0 a dicembre da 52,1 di novembre, in linea con le aspettative del mercato e rimanendo sopra la soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. La crescita ha rallentato leggermente a causa di condizioni di domanda più deboli e continui tagli occupazionali che hanno pesato sull’attività verso la fine dell’anno.Spostandoci in Giappone, il, ha dichiarato lunedì che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse se salari, crescita e inflazione continueranno a muoversi in linea con le sue previsioni.Sul fronte, fine settimana di tensione dopo che glie catturato il presidente Nicolas Maduro. Il presidente Trump ha dichiarato che gli USA controlleranno il Venezuela fino all’elezione di un nuovo leader. Iran e Cuba hanno condannato l’attacco USA, denunciandolo come una violazione della sovranità e chiedendo una risposta internazionale.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,15%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,30%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,34%.Il rendimento dell'scambia 2,13%, mentre il rendimento per ilè pari 1,85%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 48,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%).