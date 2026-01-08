In calo la Borsa di Tokyo con crescenti tensioni geopolitiche e commenti Trump

(Teleborsa) - Seduta in calo per la maggior parte dei mercati azionari asiatici
, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche e dei commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Trump ha dichiarato che "non permetterà" alle aziende del settore della difesa di distribuire dividendi o riacquistare azioni finché non avranno risolto le sue lamentele sul settore, inclusi i pacchetti retributivi dei dirigenti e i problemi di produzione. Anche i prezzi del petrolio sono scesi durante la notte, dopo che Trump ha dichiarato che le autorità ad interim del Venezuela avrebbero consegnato fino a 50 milioni di barili di greggio agli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni circa un aumento dell'offerta globale.
A Tokyo
, il Nikkei 225
è in calo (-1,4%); sulla stessa linea, in lieve calo Shenzhen
, che continua la giornata sotto la parità. Poco mossa Shanghai
. In calo Hong Kong
(-1,4%); poco sopra la parità Mumbai
(+0,67%); pressoché invariato Sydney
(+0,2%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato -0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 7 gennaio si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo +0,08%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,89%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Venerdì 09/01/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%) Martedì 13/01/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (preced. 2.834 Mld ¥) Giovedì 15/01/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%).