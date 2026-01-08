In calo la Borsa di Tokyo con crescenti tensioni geopolitiche e commenti Trump

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche e dei commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Trump ha dichiarato che "non permetterà" alle aziende del settore della difesa di distribuire dividendi o riacquistare azioni finché non avranno risolto le sue lamentele sul settore, inclusi i pacchetti retributivi dei dirigenti e i problemi di produzione. Anche i prezzi del petrolio sono scesi durante la notte, dopo che Trump ha dichiarato che le autorità ad interim del Venezuela avrebbero consegnato fino a 50 milioni di barili di greggio agli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni circa un aumento dell'offerta globale., ilè in calo (-1,4%); sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Poco mossa. In calo(-1,4%); poco sopra la parità(+0,67%); pressoché invariato(+0,2%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 7 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,08%.Il rendimento per l'è pari 2,08%, mentre il rendimento deltratta 1,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -3,5%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,7%)02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,2%)00:50: Partite correnti (preced. 2.834 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%).