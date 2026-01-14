La Borsa di Tokyo guida gli acquisti asiatici su nuovi stimoli fiscali

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di Tokyo
, che mostra un guadagno dell'1,48% sul Nikkei 225
, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, Shenzhen
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,43%); sulla stessa linea, in moderato rialzo Seul
(+0,52%). Pressoché invariato Mumbai
(+0,14%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia Sydney
(+0,15%).
L'equity giapponese ha guidato i guadagni in Asia mercoledì, toccando nuovi massimi grazie al crescente ottimismo per ulteriori stimoli fiscali
da Tokyo, mentre i mercati cinesi sono stati sostenuti dall'ottimismo sulle prospettive dell’intelligenza artificiale
del paese.
Sul fronte macro, in Cina a dicembre la bilancia commerciale
è cresciuta sostanzialmente in linea con le aspettative, attestandosi a un surplus di 114,10 miliardi di dollari, di poco inferiore ai 114,30 miliardi attesi ma in miglioramento rispetto ai 111,68 miliardi registrati nel mese precedente. Il surplus è stato guidato principalmente da forti esportazioni, che sono cresciute del 6,6% su base annua, più del doppio rispetto alle aspettative del 3,0%.
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,19%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,85%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Giovedì 15/01/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%) Lunedì 19/01/2026
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7%)
03:00 Cina
: PIL, trimestrale (preced. 1,1%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (preced. 4,8%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. 0,9%).