Milano 9:46
45.691 +0,36%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:46
10.172 +0,34%
25.419 0,00%

La Borsa di Tokyo guida gli acquisti asiatici su nuovi stimoli fiscali

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di Tokyo, che mostra un guadagno dell'1,48% sul Nikkei 225, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, Shenzhen ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. Poco sopra la parità Hong Kong (+0,43%); sulla stessa linea, in moderato rialzo Seul (+0,52%). Pressoché invariato Mumbai (+0,14%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia Sydney (+0,15%).

L'equity giapponese ha guidato i guadagni in Asia mercoledì, toccando nuovi massimi grazie al crescente ottimismo per ulteriori stimoli fiscali da Tokyo, mentre i mercati cinesi sono stati sostenuti dall'ottimismo sulle prospettive dell’intelligenza artificiale del paese.

Sul fronte macro, in Cina a dicembre la bilancia commerciale è cresciuta sostanzialmente in linea con le aspettative, attestandosi a un surplus di 114,10 miliardi di dollari, di poco inferiore ai 114,30 miliardi attesi ma in miglioramento rispetto ai 111,68 miliardi registrati nel mese precedente. Il surplus è stato guidato principalmente da forti esportazioni, che sono cresciute del 6,6% su base annua, più del doppio rispetto alle aspettative del 3,0%.

Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,19%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,85%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:

Giovedì 15/01/2026
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)

Lunedì 19/01/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7%)
03:00 Cina: PIL, trimestrale (preced. 1,1%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 4,8%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 0,9%).
