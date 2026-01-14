La Borsa di Tokyo guida gli acquisti asiatici su nuovi stimoli fiscali

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dell'1,48% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. Poco sopra la parità(+0,43%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,52%). Pressoché invariato(+0,14%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia(+0,15%).L'equity giapponese ha guidato i guadagni in Asia mercoledì, toccando nuovi massimi grazie al crescente ottimismo perda Tokyo, mentre i mercati cinesi sono stati sostenuti dall'ottimismo sulledel paese.Sul fronte macro, in Cina a dicembre laè cresciuta sostanzialmente in linea con le aspettative, attestandosi a un surplus di 114,10 miliardi di dollari, di poco inferiore ai 114,30 miliardi attesi ma in miglioramento rispetto ai 111,68 miliardi registrati nel mese precedente. Il surplus è stato guidato principalmente da forti esportazioni, che sono cresciute del 6,6% su base annua, più del doppio rispetto alle aspettative del 3,0%.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 2,19%, mentre il rendimento deltratta 1,85%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7%)03:00: PIL, trimestrale (preced. 1,1%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)03:00: Produzione industriale, annuale (preced. 4,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,9%).