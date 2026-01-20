Vendite sui mercati europei con tensione su dazi USA. Giù Fincantieri-Leonardo

(Teleborsa) - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente
, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, con l'attenzione degli investitori che rimane sulle novità riguardanti la Groenlandia
. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che potrebbe organizzare una riunione del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e che non capisce cosa Trump stia "facendo in Groenlandia", secondo screenshot di messaggi che Trump ha postato su Truth Social. A seconda di come si svilupperanno le discussioni di Davos
, emergerà se i leader dell'UE dovranno giocare duro quando si incontreranno giovedì, se i dazi statunitensi sull'Europa entreranno in vigore il 1° febbraio e se l'Europa risponderà con un pacchetto di dazi da 93 miliardi di euro il 6-7 febbraio.
Intanto, la minaccia di Trump di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi
- una ritorsione per la decisione di Macron di non partecipare al suo "Consiglio della Pace" - aggiunge pressione a un settore già in difficoltà per i cambiamenti delle abitudini dei consumatori.
Sul fronte degli annunci societari
, GSK
ha accettato
di acquistare RAPT Therapeutics
, società statunitense, per 2,2 miliardi di dollari; le vendite globali del gruppo Renault
nel 2025 hanno segnato
+3,2% a 2,34 milioni di unità, segnando il terzo anno consecutivo di crescita; Leonardo
ha fatto sapere
, tramite una precisazione del suo presidente Stefano Pontecorvo, che non c'è alcuna ipotesi attualmente in discussione su una possibile fusione tra Leonardo e Fincantieri
, né tantomeno l'esistenza di dossier formali relativi ad operazioni industriali tra le due società.
Tra i dati macroeconomici
pubblicati oggi, in Germania i prezzi alla produzione sono risultati
più deboli delle attese a dicembre; nel Regno Unito i sussidi disoccupazione a dicembre sono aumentati
più delle attese a +17.900 unità, mentre il tasso di disoccupazione è stabile al 5,1%; in Germania, l'indice Zew è migliorato
più delle attese a gennaio a 59,6 punti; in Eurozona, la produzione nelle costruzioni è tornata
in calo a novembre.
Per quanto riguarda le banche centrali
, la Banca Popolare Cinese ha mantenuto
invariati i tassi di interesse sui prestiti a un anno e a cinque anni, rispettivamente al 3% e al 3,5%; in Eurozona, i ministri delle finanze dell'UE hanno nominato
Boris Vujcic, presidente della banca centrale croata, nuovo vicepresidente della BCE, in sostituzione di Luis de Guindos, il 1° giugno.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,172. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,31%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,4 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +62 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,52%. Tra gli indici di Eurolandia
sotto pressione Francoforte
, che accusa un calo dell'1,45%, scivola Londra
, con un netto svantaggio dell'1,21%, e in rosso Parigi
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano
, che accusa una flessione dell'1,38% sul FTSE MIB
, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 47.378 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,24%); sulla stessa linea, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,08%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buona performance per Amplifon
, che cresce del 2,34%. Bilancio positivo per Campari
, che vanta un progresso dell'1,11%. Sostanzialmente tonico Nexi
, che registra una plusvalenza dell'1,02%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -3,41%. Spicca la prestazione negativa di Prysmian
, che scende del 2,92%. Unipol
scende del 2,59%. Calo deciso per DiaSorin
, che segna un -2,3%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technogym
(+2,00%), Technoprobe
(+1,46%) e Comer Industries
(+0,61%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
, che prosegue le contrattazioni a -3,78%. Sotto pressione Webuild
, con un forte ribasso del 3,53%. Soffre Safilo
, che evidenzia una perdita del 3,23%. Preda dei venditori Maire
, con un decremento del 2,84%.