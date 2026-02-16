Vanguard, dividendi globali da record nel 2025 a 2.300 miliardi di dollari e buone prospettive per il 2026

(Teleborsa) -, raggiungendo livelli record. Dopo un terzo trimestre deludente, con un calo dello 0,2% dovuto al cambiamento nella cadenza di distribuzione dei dividendi da parte delle mega-banche cinesi, nell'ultimo trimestre dell'anno i dividendi distribuiti sono aumentati del 7,7% su base annua, raggiungendo i 673 miliardi di dollari. Complessivamente,. È quanto osservato da, Investment & Product Strategic Intelligence,Si tratta deled è certamente un dato rilevante se si considera la "determinata dalle numerose incertezze geopolitiche e dalla crescente influenza dell'intelligenza artificiale". Esso dimostra la "costante volontà delle società dicon gli azionisti" e al contempo sottolinea "ilnel portafoglio degli investitori privati e istituzionali", ha sottolineato Nossek. In particolare, gli investitori che hanno elaborato la propria strategia di investimento con un elevato payout ratio, "negli ultimi cinque anni hanno registrato un ritorno aggiuntivo di oltre il 30% derivante dalla sola distribuzione dei dividendi".Alla crescita della distribuzione dei dividendi lo scorso anno hanno contribuito soprattutto i, con un aumento di 94 miliardi di dollari pari all'di 113 miliardi di dollari, ha fatto notare l'analisti di Vanguard. L'(Regno Unito escluso), con un +10% su base annua, e ilcon un +11% su base annua, registrano unacifra, ma anche il(+5% su base annua) e la(+4% su base annua) hanno contribuito in modo significativo a questo nuovo record.A livello settoriale, a contribuire al nuovo record sono stati in particolare il, con distribuzioni pari a 75 miliardi di dollari (+14% rispetto all'anno precedente), e il, con 29 miliardi di dollari (+13%). Con un aumento del 15%, anche ilsta acquisendo sempre maggiore importanza per le strategie basate sui dividendi.Un caso interessante è stato la. Da un lato, ha spiegato Nossek, "ha contribuito a unaa vantaggio delattraverso i cambiamenti nella cadenza delle distribuzioni, dall'altro si è distinta anche per una".Nonostante il protrarsi della, ile le, Pechino ha contribuito in modo determinante alla crescita globale(+7% su base annua)."Questo dato distingue la Cina dagli altri paesi emergenti che, rispetto all'anno precedente, hanno registrato un calo dei dividendi pari all'1%. Le società delche in origine erano tra i maggiori pagatori di dividendi al mondo, hannoi propri pagamenti. Nel complesso, nel settore energetico i dividendi distribuiti nel 2025 sono diminuiti di 59 miliardi di dollari (-18%) rispetto all'anno precedente, di cui 53 miliardi di dollari attribuibili alle sole società dei paesi emergenti".La dinamica crescente dei dividendi nel 2025 potrebbe beneficiare di un. Infatti, ha aggiunto l'analista di Vanguard, "l'aumento dei prezzi deista rafforzando inei, due aree tradizionalmente caratterizzate da. Allo stesso tempo, il crescentedovuto alle valutazioni deista aumentando l'attrattiva per i".In un contesto in cui gli investitori si concentrano sempre più su distribuzioni stabili e rischi di valutazione inferiori, "lepotrebbero espandere ulteriormente le proprie politiche di dividendi. Le strategie diversificate ad alto dividendo potrebbero quindi svolgere un ruolo importante nel 2026, sia come stabilizzatore del portafoglio complessivo sia come fonte di reddito da dividendi affidabile", ha concluso Nossek.