Vanguard, dividendi globali da record nel 2025 a 2.300 miliardi di dollari e buone prospettive per il 2026

(Teleborsa) - Nel 2025 i dividendi distribuiti a livello globale sono aumentati del 5,3% rispetto all'anno precedente
, raggiungendo livelli record. Dopo un terzo trimestre deludente, con un calo dello 0,2% dovuto al cambiamento nella cadenza di distribuzione dei dividendi da parte delle mega-banche cinesi, nell'ultimo trimestre dell'anno i dividendi distribuiti sono aumentati del 7,7% su base annua, raggiungendo i 673 miliardi di dollari. Complessivamente, nel corso del 2025 sono stati distribuiti 2.300 miliardi di dollari, la cifra più alta mai registrata
. È quanto osservato da Viktor Nossek
, Investment & Product Strategic Intelligence, Vanguard Europe
.
Si tratta del quinto record consecutivo
ed è certamente un dato rilevante se si considera la "continua volatilità dei mercati
determinata dalle numerose incertezze geopolitiche e dalla crescente influenza dell'intelligenza artificiale". Esso dimostra la "costante volontà delle società di condividere i propri utili
con gli azionisti" e al contempo sottolinea "il ruolo stabilizzante dei dividendi
nel portafoglio degli investitori privati e istituzionali", ha sottolineato Nossek. In particolare, gli investitori che hanno elaborato la propria strategia di investimento con un elevato payout ratio, "negli ultimi cinque anni hanno registrato un ritorno aggiuntivo di oltre il 30% derivante dalla sola distribuzione dei dividendi".
Alla crescita della distribuzione dei dividendi lo scorso anno hanno contribuito soprattutto i mercati sviluppati
, con un aumento di 94 miliardi di dollari pari all'83% della crescita totale
di 113 miliardi di dollari, ha fatto notare l'analisti di Vanguard. L'Europa
(Regno Unito escluso), con un +10% su base annua, e il Giappone
con un +11% su base annua, registrano una crescita a doppia
cifra, ma anche il Nord America
(+5% su base annua) e la regione del Pacifico
(+4% su base annua) hanno contribuito in modo significativo a questo nuovo record.
A livello settoriale, a contribuire al nuovo record sono stati in particolare il settore finanziario
, con distribuzioni pari a 75 miliardi di dollari (+14% rispetto all'anno precedente), e il settore industriale
, con 29 miliardi di dollari (+13%). Con un aumento del 15%, anche il settore tecnologico
sta acquisendo sempre maggiore importanza per le strategie basate sui dividendi.
Un caso interessante è stato la Cina
. Da un lato, ha spiegato Nossek, "ha contribuito a una significativa volatilità delle distribuzioni
a vantaggio del primo trimestre
attraverso i cambiamenti nella cadenza delle distribuzioni, dall'altro si è distinta anche per una crescita significativa dei dividendi
".
Nonostante il protrarsi della crisi del mercato immobiliare
, il calo dei consumi
e le tendenze deflazionistiche
, Pechino ha contribuito in modo determinante alla crescita globale distribuendo dividendi per 317 miliardi di dollari
(+7% su base annua).
"Questo dato distingue la Cina dagli altri paesi emergenti che, rispetto all'anno precedente, hanno registrato un calo dei dividendi pari all'1%. Le società del settore energetico,
che in origine erano tra i maggiori pagatori di dividendi al mondo, hanno drasticamente ridotto
i propri pagamenti. Nel complesso, nel settore energetico i dividendi distribuiti nel 2025 sono diminuiti di 59 miliardi di dollari (-18%) rispetto all'anno precedente, di cui 53 miliardi di dollari attribuibili alle sole società dei paesi emergenti".
La dinamica crescente dei dividendi nel 2025 potrebbe beneficiare di un ulteriore impulso nel 2026
. Infatti, ha aggiunto l'analista di Vanguard, "l'aumento dei prezzi dei metalli preziosi e industriali
sta rafforzando i flussi di cassa
nei settori industriale e dei materiali di base
, due aree tradizionalmente caratterizzate da ritorni elevati
. Allo stesso tempo, il crescente scetticismo
dovuto alle valutazioni dei titoli AI e Magnificent 7
sta aumentando l'attrattiva per i titoli value ad alto dividendo
".
In un contesto in cui gli investitori si concentrano sempre più su distribuzioni stabili e rischi di valutazione inferiori, "le società con bilanci solidi e payout ratio sostenibili
potrebbero espandere ulteriormente le proprie politiche di dividendi. Le strategie diversificate ad alto dividendo potrebbero quindi svolgere un ruolo importante nel 2026, sia come stabilizzatore del portafoglio complessivo sia come fonte di reddito da dividendi affidabile", ha concluso Nossek.(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)