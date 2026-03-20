Milano 16:53
42.994 -1,62%
Nasdaq 16:53
24.097 -1,06%
Dow Jones 16:53
45.785 -0,51%
Londra 16:53
9.953 -1,10%
Francoforte 16:53
22.464 -1,65%

Piazza Affari: performance negativa per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il comparto oil italiano
Perde terreno l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.746,97 punti, ritracciando dell'1,18%.
Condividi
```