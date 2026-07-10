Milano 17:08
52.558 +0,34%
Nasdaq 17:08
29.641 -0,29%
Dow Jones 17:08
52.560 +0,14%
Londra 17:08
10.490 +0,17%
Francoforte 17:08
25.021 -0,39%

Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 25.983,81 punti, in calo dello 0,83%.
Condividi
```