Listini europei in fiducia su progressi in Medio Oriente, a Milano corre Fincantieri dopo i conti

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la seduta per le Borse europee
, con il petrolio in calo, mentre si rafforza il sentiment per l'avvio di un processo di de-escalation in Medio Oriente
: il presidente statunitense Donald Trump ha parlato
di progressi nei contatti indiretti con Teheran
e di possibili concessioni iraniane, in particolare sul transito nello Stretto di Hormuz, elemento chiave per una de-escalation.
Secondo AP, Teheran ha ricevuto una proposta in 15 punti redatta dagli Stati Uniti
. La proposta riguarda l'allentamento delle sanzioni, la cooperazione nel settore nucleare civile, la riduzione del programma nucleare iraniano, i limiti ai missili e l'accesso per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Teheran ha mostrato scarsa disponibilità
al compromesso, almeno pubblicamente, affermando che gli Stati Uniti stanno negoziando con se stessi.
Intanto, Christine Lagarde
ha dichiarato
che la BCE non esiterà ad agire se necessario, sebbene stia ancora valutando lo shock causato dalla guerra: "Non agiremo prima di avere informazioni sufficienti sull'entità e la persistenza dello shock e sulla sua propagazione", ma "non ci lasceremo paralizzare dall'esitazione
: il nostro impegno a raggiungere un'inflazione del 2% nel medio termine è incondizionato".
Nel frattempo a Piazza Affari
, Fastweb + Vodafone ha notificato
la disdetta del Master Service Agreement (MSA) con Inwit
, sostenendo di agire "nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali", mentre Inwit ha definito
l'iniziativa "illegittima" e chiesto un provvedimento cautelare al Tribunale. Vola Fincantieri dopo i con
ti: il 2025 si è chiuso con un risultato d'esercizio positivo per 117 milioni di euro, il più alto nella storia di Fincantieri, più che quadruplicato rispetto al dato di fine 2024 (positivo per 27 milioni), e un risultato netto di pertinenza della Capogruppo positivo per 123 milioni (positivo per 33 milioni nel 2024).
Corre anche Prysmian
dopo che HSBC
ha alzato a 115 euro per azione (dai precedenti 105 euro) il target price, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,27%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,46 dollari per barile, con un ribasso del 5,29%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +87 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,82%. Tra i mercati del Vecchio Continente
svetta Francoforte
che segna un importante progresso dell'1,72%, denaro su Londra
, che registra un rialzo dell'1,43%, e vola Parigi
, con una marcata risalita dell'1,62%.
Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che mostra un balzo dell'1,83%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share
, che con il suo +1,89% avanza a quota 46.461 punti.
Effervescente il FTSE Italia Mid Cap
(+2,4%); sulla stessa linea, ottima la prestazione del FTSE Italia Star
(+2,12%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Fincantieri
, con un forte incremento (+6,63%).
Ottima performance per Prysmian
, che registra un progresso del 4,22%.
Exploit di Banco BPM
, che mostra un rialzo del 4,08%.
Bilancio decisamente positivo per Mediobanca
, che vanta un progresso del 3,61%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit
, che continua la seduta con -4,64%.
Tentenna Tenaris
, con un modesto ribasso dell'1,08%.
Giornata fiacca per Saipem
, che segna un calo dello 0,78%.
Piccola perdita per ENI
, che scambia con un -0,61%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Maire
(+6,48%), Technoprobe
(+5,76%), BFF Bank
(+4,88%) e Interpump
(+4,44%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico
, che continua la seduta con -3,11%.
Sotto pressione ENAV
, che accusa un calo dell'1,54%.
Tentenna Rai Way
, che cede l'1,36%.