Tokyo positiva, come previsto BoJ alza i tassi di 25 punti base

(Teleborsa) - Tokyo mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225 che sta mettendo a segno un +0,23%; in forte aumento Shenzhen, che avanza del 5,47%. In forte calo Hong Kong (-1,59%); in netto miglioramento Seul (+2,05%). In frazionale progresso Mumbai (+0,58%); pressoché invariato Sydney (-0,07%).



Gli indici regionali hanno mostrato un andamento misto in una seduta che ha beneficiato dell’ottimismo per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Focus anche sulle riunioni della Bank of Japan e della Reserve Bank of Australia. Come previsto, la Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base e ha dichiarato di voler continuare a inasprire la politica monetaria di fronte a un’inflazione persistente. La banca centrale dell’Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati al 4,35%, facendo una pausa dopo tre aumenti dei tassi quest’anno, e ha ribadito di essere pronta ad aumentare ulteriormente i tassi se necessario per garantire che l’inflazione ritorni nell’intervallo obiettivo.



Sul fronte macro, in Cina la produzione industriale è aumentata del 4,5% su base annua a maggio, superando le aspettative del 4,4%, come mostrano i dati governativi pubblicati martedì. Il dato ha anche accelerato rispetto all’incremento del 4,1% del mese precedente. La produzione industriale è stata trainata principalmente dalla domanda estera. La domanda interna è rimasta debole, con le vendite al dettaglio e gli investimenti in attività fisse in Cina entrambi in calo più del previsto a maggio.



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,14%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,13%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,66%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 16/06/2026

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0%; preced. 0,2%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,1%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)



Mercoledì 17/06/2026

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 4,1%; preced. -9,4%)

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -564,6 Mld ¥; preced. 301,9 Mld ¥)



Venerdì 19/06/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,4%).

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