Eventi e scadenze del 17 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 17/06/2026

Appuntamenti:

Vertice G7, Evian (Francia) - Vertice a presidenza francese, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da lunedì 15/06/2026 a mercoledì 17/06/2026)

Pitti Uomo 110 - L'edizione estiva di Pitti Immagine Uomo, la numero 110, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le novità della moda uomo Primavera/Estate 2027. Ci saranno oltre 720 brand provenienti da più di 30 Paesi. Pitti Uomo porta a Firenze alcuni tra i designer e i progetti più interessanti della scena fashion internazionale (da martedì 16/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Feuromed - "Quo vadis Urbs 2026" - Parlamento Europeo, Sala Europa, Roma - Le città sono oggi il vero motore dello sviluppo economico, sociale e democratico. L'evento si propone come uno spazio di confronto tra amministratori, esperti, imprese e società civile per discutere su come rendere le città più governabili, sostenibili e attrattive. Tra gli interventi, Carlo Corazza (Direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), i ministri Alberti Casellati, Roccella, Zangrillo, Pichetto Fratin, i vicepresidenti della Camera Mulé e Rampelli, Pietro Salini (CEO Webulid) e Claudia Cattani (Presidente BNL BNP Paribas) (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

Banca d'Italia - Ancona - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia delle Marche" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 11:00

Banca d'Italia - Milano - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Lombardia" - Presentazione pubblica ore 10:00

Banca d'Italia - Venezia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Veneto" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 16:00

XIX Vertice COTEC Europa - Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore - Fondazione Cini - Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema individuato è "Ripensare il lavoro dell'era dell'intelligenza artificiale: trasformazione, opportunità e governance". L'incontro sarà, come ogni anno, occasione di confronto tra leader aziendali, accademici e politici. Speech di Christine Lagarde (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FII PRIORITY Europe 2026 - Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Roma - Summit organizzato da Future Investment Initiative Institute (FII) dal titolo "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Il vertice riunisce investitori, politici, innovatori e leader aziendali per valutare come gli investimenti possano aumentare la competitività a lungo termine dell'Europa nei settori energetico, tecnologico, della sicurezza, finanziario e della trasformazione industriale. Tra i relatori, il ministro Urso, il Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, il Primo Ministro albanese, il Presidente di FII Institute, il CEO di UniCredit, il CFO del Nasdaq, il Vicepresidente della BEI, il Sottosegretario di Stato USA per gli Affari Economici, Casa Bianca e il Presidente Esecutivo, Global Private Bank Presidente Globale, Investment Banking, JPMorgan Chase & Co (da mercoledì 17/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

08:15 - Camera dei Deputati - Semplificazione amministrativa, audizione Busia - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, svolge l'audizione di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

08:30 - Camera dei Deputati - Missioni internazionali, audizione Portolano - Montecitorio - Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono l’audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, nell’ambito dell’esame delle deliberazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia a nuove missioni internazionali per il 2026 e sulla proroga delle missioni in corso, alla luce della relazione sullo stato delle operazioni e delle attività di cooperazione allo sviluppo a sostegno della pace e della stabilizzazione

09:00 - ESG Business Conference - Milano, Palazzo Giureconsulti - 11ª edizione dell'evento di riferimento per professionisti del settore che quest'anno è dedicata alla "Nuova narrativa ESG", con focus sul passaggio da un approccio di compliance a uno strategico. Al centro il tema della credibilità, con contributi come il Trust Barometer 2026 di Edelman, e la presentazione dell’ESG Identity Corporate Index, che misura l'integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali

09:45 - Acqua Summit 2026 - Roma, Museo dell'Ara Pacis - Evento del Sole 24 Ore per richiamare l'attenzione sull'acqua come bene prezioso da proteggere. Si discuterà di investimenti infrastrutturali e finanziari per il rinnovo delle reti e degli impianti, politiche di adattamento al cambiamento climatico, digitalizzazione del servizio idrico integrato e strumenti di monitoraggio avanzato. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, il Presidente di ARERA, la Direttrice generale di Utilitalia, la CEO di SUEZ Italia, la Vicepresidente della BEI

10:00 - Manufacturing Renaissance - Bologna, Tecnopolo DAMA - Il congresso internazionale, promosso dalla rivista Magma e organizzato dal Gruppo Tecniche Nuove, mette a fuoco le trasformazioni in atto nell'industria manifatturiera e le opportunità correlate. Focus sui settori Aerospace, Automotive, Trasformazione Digitale, Supply Chain e Marine. L'evento riunisce leader industriali per interpretare e guidare il cambiamento e presenterà dati di scenario sull'industria manifatturiera a livello nazionale. Presenti tra i relatori, Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove, Lucio Poma, Capo Economista Nomisma, Stefano Cattorini, CEO BI-REX Competence Center e Marco Belardi, Direttore tecnico rivista Magma e consulente MIMIT

10:00 - Confindustria - "Accelerare la Crescita - Fisco e Finanza leve di sviluppo" - Roma, sede di Confindustria - Evento di confronto tra Istituzioni, imprese e finanza sul ruolo strategico del fisco e degli strumenti finanziari nel sostenere gli investimenti e la crescita. Al centro del dibattito: accesso ai capitali, patrimonializzazione, semplificazione normativa e mobilitazione del risparmio privato. Tra gli interventi, Angelo Camilli (Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco), Stefano Firpo (DG Assonime), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana), Ferruccio Ferranti (AD Mediocredito Centrale), Emanuele Levi (AD CDP Venture Capital), il Vice Ministro Leo e il Sottosegretario di Stato Freni

10:30 - EDUNext. Nuovi scenari per l'Education e le competenze nell’era dell’AI - Roma, The Dome, Campus LUISS - Presentazione del nuovo Report dell'Osservatorio Look4ward organizzato da Intesa Sanpaolo e Luiss, incentrato sull'impatto dell'intelligenza artificiale sui modelli formativi e sul mercato del lavoro. Tra gli interventi, Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Gregorio De Felice, Chief Economist, Intesa Sanpaolo, Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato, Microsoft Italia e Riccardo Di Stefano, Vice Presidente per l'Education e l'Open Innovation, Confindustria

10:30 - Rapporto OPTIME 2026 - Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri - La Federazione OPTIME presenta la nuova edizione del Rapporto annuale 2026 sul mercato dellìelettronica di consumo e delle tecnologie domestiche. Lìincontro analizza la trasformazione del settore, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, nuove forme di commercio digitale, sostenibilità e tutela del consumatore, e offre dati e insight aggiornati su imprese, istituzioni e trend di mercato in Italia. Appuntamento istituzionale di confronto tra autorità, imprese e associazioni per discutere le sfide regolatorie, competitive e di innovazione che guideranno il comparto nei prossimi anni

12:00 - MIT - Presentazione delle nuove linee guida sulla revisione dei prezzi nei contratti pubblici - Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presentazione delle nuove linee guida per la revisione dei prezzi nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, alla presenza del Viceministro Edoardo Rixi. Le linee guida intendono fornire criteri uniformi alle stazioni appaltanti, assicurando una gestione più chiara, equilibrata e trasparente dei contratti di durata.

13:45 - Camera dei Deputati - Stellantis, audizione Filosa - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono l'audizione dell'Amministratore delegato del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

15:00 - "ETS per l’Italia: competitività, sicurezza, prospettive" - Camera dei deputati - Evento organizzato da ECCO, il think tank italiano per il clima, che riunirà decisori politici, rappresentanti del mondo dell’impresa e delle istituzioni ed esperti per un confronto sulle principali implicazioni dell’ETS per l’industria italiana, il settore energetico, la finanza pubblica e la sicurezza geopolitica del Paese. Partecipano, tra gli altri, Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei deputati, Matteo Leonardi, Cofondatore e Direttore Esecutivo ECCO, Marco Ravazzolo, Direttore Politiche per l'Ambiente, l'Energia, e la Mobilità di Confindustria e Giuseppe Argirò, AD di CVA

15:00 - Camera dei Deputati - Quadro finanziario UE, audizione Cavallari - Aula della Commissione Bilancio della Camera - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034

Aziende:

Iveco - Assemblea: Discussione Annual Report 2025 (inclusa approvazione bilancio), esonero da responsabilità dei componenti del Board, rinomina dei Directors, conferma revisore indipendente e rinnovo utorizzazioni all'emissione di nuove azioni e al riacquisto di common shares, quali già esistenti - Amsterdam ore 10.30

OVS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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