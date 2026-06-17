Mercosur e Giappone aprono ai negoziati per un accordo economico

Intesa annunciata al G7

(Teleborsa) - Il Mercosur e il Giappone hanno dato il via ai negoziati per un accordo di partenariato economico, con l'obiettivo di rafforzare i legami commerciali e gli investimenti tra le due aree. L'avvio del processo è stato annunciato dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e dalla premier giapponese Sanae Takaichi a margine del G7 in Francia.



Il percorso negoziale proseguirà con il vertice del Mercosur previsto il 30 giugno in Paraguay, dove le parti torneranno a confrontarsi sui prossimi passi dell’intesa.



Secondo una dichiarazione congiunta diffusa in occasione dell’incontro, l’accordo punta a facilitare gli scambi e a creare nuove opportunità di investimento. Tra i punti principali del negoziato figurano la riduzione delle barriere tariffarie nel settore automobilistico, la cooperazione sulle fonti energetiche alternative e l’accesso a materie prime strategiche come litio, terre rare e altri minerali critici.



Per Tokyo, l’intesa si inserirebbe nella strategia di diversificazione delle forniture energetiche, in un contesto di forte dipendenza dalle importazioni dal Medio Oriente. Per il Mercosur, invece, il dialogo con il Giappone rientra nella più ampia linea di apertura commerciale sostenuta dal presidente Lula, volta a espandere i mercati di esportazione e ridurre la concentrazione verso partner tradizionali.

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