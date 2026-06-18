Eventi e scadenze del 18 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 18/06/2026

Appuntamenti:

Pitti Uomo 110 - L'edizione estiva di Pitti Immagine Uomo, la numero 110, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le novità della moda uomo Primavera/Estate 2027. Ci saranno oltre 720 brand provenienti da più di 30 Paesi. Pitti Uomo porta a Firenze alcuni tra i designer e i progetti più interessanti della scena fashion internazionale (da martedì 16/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

XIX Vertice COTEC Europa - Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore - Fondazione Cini - Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema individuato è "Ripensare il lavoro dell'era dell'intelligenza artificiale: trasformazione, opportunità e governance". L'incontro sarà, come ogni anno, occasione di confronto tra leader aziendali, accademici e politici. Speech di Christine Lagarde (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

FII PRIORITY Europe 2026 - Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Roma - Summit organizzato da Future Investment Initiative Institute (FII) dal titolo "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Il vertice riunisce investitori, politici, innovatori e leader aziendali per valutare come gli investimenti possano aumentare la competitività a lungo termine dell'Europa nei settori energetico, tecnologico, della sicurezza, finanziario e della trasformazione industriale. Tra i relatori, il ministro Urso, il Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, il Primo Ministro albanese, il Presidente di FII Institute, il CEO di UniCredit, il CFO del Nasdaq, il Vicepresidente della BEI, il Sottosegretario di Stato USA per gli Affari Economici, Casa Bianca e il Presidente Esecutivo, Global Private Bank Presidente Globale, Investment Banking, JPMorgan Chase & Co (da mercoledì 17/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Feuromed - "Quo vadis Urbs 2026" - Parlamento Europeo, Sala Europa, Roma - Le città sono oggi il vero motore dello sviluppo economico, sociale e democratico. L'evento si propone come uno spazio di confronto tra amministratori, esperti, imprese e società civile per discutere su come rendere le città più governabili, sostenibili e attrattive. Tra gli interventi, Carlo Corazza (Direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), i ministri Alberti Casellati, Roccella, Zangrillo, Pichetto Fratin, i vicepresidenti della Camera Mulé e Rampelli, Pietro Salini (CEO Webulid) e Claudia Cattani (Presidente BNL BNP Paribas) (da mercoledì 17/06/2026 a giovedì 18/06/2026)

Banca d'Italia - Trento - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano" - Presentazione pubblica ore 16:00

Banca d'Italia - Catanzaro - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Calabria" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 17:00

Banca d'Italia - Potenza - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Basilicata" - Pubblicazione ore 10:15 - Presentazione pubblica ore 16:00

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, prossimo quadro finanziario pluriennale, sfide economiche globali, difesa e sicurezza europee, migrazione, droghe illecite e altri punti. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Banca d'Italia - Campobasso - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Molise" - Pubblicazione ore 10:30 - Presentazione pubblica ore 16:00

Comitato per le politiche macroprudenziali - Roma - Si riunisce per la prima volta nel corso del 2026 il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di Consob, Covip e Ivass; alle sedute partecipa il Direttore Generale del Tesoro

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

ABI - D&I IN FINANCE

Research Conference on Monetary Policy - Roma, Banca d'Italia - La Banca d'Italia organizza la sua seconda edizione della Research Conference on Monetary Policy, che riunirà economisti del mondo accademico e delle banche centrali per discutere le principali sfide legate alla conduzione della politica monetaria (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

09:00 - Agrifood Forum 2026 - Roma, Palazzo della Valle - Iniziativa promossa da Rinnovabili in partnership con Confagricoltura dal titolo "Energia che vale: meno costi, meno rischi, più sostenibilità per la filiera agricola italiana". Istituzioni, imprese, stakeholder e mondo della ricerca si confronteranno sulle sfide energetiche che stanno ridefinendo il futuro dell'agroalimentare. Tra gli ospiti, il ministro Francesco Lollobrigida, il viceministro Vannia Gava, l'AD di RSE Franco Cotana e il direttore Rinnovabili, Mauro Spagnolo

09:30 - Stati Generali dei Trasporti e della Logistica 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - Evento di Confindustria dal titolo "Muovere, Connettere, Crescere: visione e strategia per un’Italia al centro dell’Europa" per discutere tra istituzioni, imprese e stakeholder sui temi della competitività industriale, della mobilità delle merci e delle persone, delle infrastrutture strategiche, dell'innovazione tecnologica e del ruolo della logistica come fattore di crescita economica e coesione territoriale. Intervengono, tra gli altri, Antonio Tajani, Leopoldo Destro (Vicepresidente Confindustria per i Trasporti, la Logistica e e l'Industria del Turismo), Lorenzo Barbo (AD Amazon Italia Logistica), Claudio Andrea Gemme (AD ANAS) e Aldo Isi (AD RFI)

09:45 - D&I in Finance 2026 - Roma Eventi, Piazza di Spagna - 4ª edizione dell'evento promosso da ABI e organizzato da ABIEventi "Includere per crescere", sui temi della diversità, dell'inclusione e dell'accessibilità in banca. Interverranno, tra gli altri, Paola Severino, Presidente Luiss School of Law e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI

10:00 - Edison - "Futuro in Corso - Le scelte di oggi. L'energia di domani" - Galleria del Cardinale Colonna, Roma - Appuntamento annuale dedicato al dialogo sui temi della sostenibilità e del ruolo di Edison come leader responsabile nella transizione energetica. Dialoghi di Sostenibilità e Presentazione della Relazione 2025

10:30 - Confindustria Assoimmobiliare - Assemblea 2026 - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Evento dal titolo "Rigenerare il Paese. L'impatto del Real Estate sullo sviluppo economico". Presentazione della ricerca dell'Istituto Bruno Leoni "Le città che cambiano. Il ruolo del settore immobiliare", focalizzata sulla dimensione economica e sociale del Real Estate e del mercato immobiliare. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Davide Albertini Petroni, i ministri Urso e Pichetto Fratin, Edoardo Rixi, Antonio Misiani, Marco Osnato e Emanuele Orsini

10:30 - Directa Summit 2026 - Milano, Superstudio Più - Evento-live dedicato agli investitori, organizzato da Directa Sim. Attesi creator, imprenditori, manager, economisti e personalità del mondo dello sport, della tecnologia e dei media, tra cui Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana, Cristina Scocchia, CEO llly Caffè, Barbara Cominelli, CEO di Spindox, Lorenzo Greco, CEO di Cegeka, Timo Toegens, MD di BlackRock, Azzurra Rinaldi, economista e Co-Founder/CFO di Equonomics

10:30 - IVASS - Presentazione della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2025 - Roma, Centro Carlo Azeglio Ciampi - Il Presidente dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Paolo Angelini, presenta le sue Considerazioni in occasione della pubblicazione della Relazione Annuale sull'attività svolta dall'Istituto nel 2025

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all’assemblea annuale di AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

13:30 - Senato - Audizione Ministro Giorgetti - Audizione del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato sul sistema bancario

15:30 - Assemblea Generale Assomac 2026 - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - L'Assemblea Generale di Assomac "Competitività della filiera nello scenario globale" sarà un momento di confronto sui principali temi di attualità per il comparto, che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, industriale, accademico e finanziario





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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