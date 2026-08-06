Carburanti e prezzi: riunita al Mimit la Commissione di Sorveglianza

(Teleborsa) - Si è svolto al Mimit un nuovo incontro della Commissione di Allerta Rapida di Sorveglianza dei Prezzi con la partecipazione del sottosegretario Mara Bizzotto. La riunione, tenutasi anche in videocollegamento, è stata convocata dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso.



L’incontro si inserisce nel percorso di monitoraggio avviato nei mesi precedenti e ha consentito di fare il punto sull’andamento dei mercati energetici, con particolare riferimento ai prodotti petroliferi e ai carburanti. La riunione si è svolta a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri di prorogare il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto.



Al tavolo hanno preso parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), della Guardia di Finanza, di Banca d'Italia, dell'Antitrust, di ARERA, ART, CONSOB, dell'Istat, di ISMEA, Unioncamere, delle Regioni e delle associazioni dei consumatori. Hanno inoltre partecipato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, i sindacati, gli esperti di settore e tutte le categorie rappresentative della filiera e del trasporto (FAIB Confesercenti, FEGICA, FIGISC, Federmetano, ANISA, Assopetroli-Assoenergia, UNEM, Assogasliquidi, Confetra, Conftrasporto, Assocostieri, Confindustria e le sigle ad essa associate).



Nel corso del confronto è stato illustrato il lavoro di monitoraggio svolto dalla Commissione in un delicato contesto di incertezza internazionale, con particolare attenzione ai principali ambiti strategici. Sono stati analizzati gli effetti della riduzione fiscale sul gasolio introdotta a fine luglio, rilevando un progressivo adeguamento dei listini da parte della rete distributiva. È stato inoltre approfondito il regime speciale di controllo previsto dal DL 33/2026, che consente al Garante di segnalare alla Guardia di Finanza gli impianti caratterizzati da potenziali anomalie di prezzo, al fine di attivare verifiche mirate lungo l’intera filiera e prevenire eventuali fenomeni speculativi.



Particolare attenzione è stata riservata anche alle ripercussioni sulle filiere produttive, con il monitoraggio del gasolio agricolo, dei fertilizzanti e dei noli marittimi. In tale ambito sono state rilevate pressioni rialziste sul gasolio agricolo e sui noli delle petroliere, legate ai rischi geopolitici, mentre le quotazioni internazionali dei fertilizzanti a base di urea hanno mantenuto una sostanziale stabilità.



È stato infine esaminato il quadro inflazionistico alla luce dei dati provvisori Istat di luglio, che evidenziano un rallentamento dell’inflazione (NIC al +2,8%) e una decelerazione dei beni energetici non regolamentati, in linea con l’andamento medio dell’area euro.



Il sottosegretario Mara Bizzotto ha espresso apprezzamento per l’efficacia dell’attività di monitoraggio svolta dalla Commissione e dall’apparato di controllo, confermando la determinazione del Governo nel proseguire le azioni volte alla tutela del potere d’acquisto di famiglie e lavoratori e alla salvaguardia della competitività dell’intero sistema produttivo.

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