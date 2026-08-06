In rosso Tokyo e affonda Seul

(Teleborsa) - Giornata contrastata per i listini asiatici. La Borsa di Tokyo ha registrato una flessione dell'1,00% sul Nikkei 225 . Pesante la Borsa di Hong Kong (-1,82%); con analoga direzione, depresso il mercato di Seul (-3,99%). Al contrario, Shenzhen guadagna l'1,03% rispetto alla seduta precedente. In frazionale rialzo Mumbai (+0,24%) e Sydney (+0,41%).



Seduta "no" per la Borsa della Corea del Sud, trascinata al ribasso da SK Hynix e Samsung Electronics che hanno risentito dei risultati pubblicati nella notte dalle statunitensi Sandisk e Western Digital, che hanno deluso le aspettative. Risultati che hanno riacceso lo scetticismo sulle valutazioni elevate dei titoli dei produttori dei chip di memoria e della tecnologia legate al tema dell’intelligenza artificiale.



Intanto, il focus della settimana è rivolto a un accordo per riaprire il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, dopo che funzionari statunitensi avevano dichiarato in precedenza che un’intesa era imminente. Mercoledì, funzionari iraniani hanno segnalato che un accordo con Oman su Hormuz è vicino, avvertendo al contempo gli Stati Uniti di non compiere nuovi attacchi sul territorio iraniano.



L’Iran ha chiarito di essere in contatto con i mediatori di Oman e di non aver avviato alcun colloquio diretto con gli Stati Uniti. Teheran ha inoltre avvertito che un accordo con Oman non garantirebbe la sicurezza nello Stretto di Hormuz. Ciononostante, la prospettiva di una riapertura della via d’acqua ha provocato forti cali nei prezzi del petrolio.



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 agosto si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,07%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,05%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,77%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,71%.

Condividi

```