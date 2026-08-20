Mercati asiatici positivi, in evidenza Tokyo e Seul

(Teleborsa) - I listini asiatici sono saliti giovedì dopo che il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato che raddoppierà i buyback di titoli a lunga scadenza a partire da settembre. In primo piano anche i verbali della riunione Fed di fine luglio da cui è emerso che i funzionari sono pronti a intervenire sui tassi se l'inflazione rimarrà persistente.



A Tokyo , il Nikkei 225 continua la giornata con un aumento dell'1,33%, mentre, al contrario, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen, che continua la seduta al 4,40%. Buona la prestazione di Hong Kong (+1,45%); con analoga direzione, ottima la prestazione di Seul (+5,63%), la cui performance è stata spinta da un nuovo rally del settore dei semiconduttori. In moderato rialzo Mumbai (+0,69%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,16%).



Sul fronte macro, da segnalare che a luglio il Giappone ha registrato un deficit commerciale di 634,58 miliardi di yen, inferiore alle aspettative di un deficit di 680,0 miliardi, ma in ampliamento rispetto ai 409,9 miliardi del mese precedente. Le esportazioni sono cresciute del 23,2% su base annua (+19,9% il consensus; +19,3% il mese precedente), ma sono state in gran parte compensate dall'aumento considerevole delle importazioni salite del 27,8% (+26,5% le aspettative; +25,4% il mese precedente).



Sul fronte delle banche centrali, la Banca Popolare Cinese ha mantenuto il tasso primario sui prestiti (LPR) a un anno al 3,00% e il LPR a cinque anni al 3,50%, in linea con le aspettative del mercato, per il quindicesimo mese consecutivo ad agosto.

Allunga timidamente il passo l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto progresso dello 0,33%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 19 agosto si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo -0,02%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,84%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,69%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Giovedì 20/08/2026

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -680 Mld ¥; preced. -406,9 Mld ¥)



Venerdì 21/08/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,7%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti).

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