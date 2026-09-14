Eventi e scadenze: settimana del 14 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 14/09/2026

Appuntamenti:

MIPEL 130 - Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a borse, pelletteria e accessori moda per la stagione primavera-estate 2027, con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. L'evento riunisce produttori, designer e buyer globali in cerca di qualità artigianale e innovazione. Promossa e organizzata da Assopellettieri con Agenzia ICE, il sostegno del MAECI e il patrocinio del Comune di Milano (da domenica 13/09/2026 a martedì 15/09/2026)

MICAM 102 Milano - Fiera Milano-Rho - Salone internazionale della calzatura, che due volte l’anno, a febbraio e a settembre, riunisce produttori, buyer e giornalisti per presentare le collezioni di calzature uomo, donna e bambino e aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. Con 758 marchi presenti in esposizione, di cui 378 italiani e 380 internazionali, la manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti di riferimento per il settore (da domenica 13/09/2026 a martedì 15/09/2026)

Gastech 2026 - BITEC, Bangkok - Grande manifestazione internazionale annuale dedicata a gas naturale, GNL, soluzioni a basse emissioni di carbonio, elettrificazione e intelligenza artificiale applicata all'energia. L'evento riunisce rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere di sicurezza energetica, approvvigionamenti di GNL, investimenti e trasformazione dei sistemi energetici (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Premio Maestri d’Eccellenza 2026 - Bvlgari Hotel di Roma - Cerimonia di premiazione della 4ª edizione del riconoscimento promosso da Métiers d'Excellence LVMH in collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e Fondazione Bvlgari, dedicato all'artigianato italiano. Interverrà in videocollegamento, alle ore 14.30, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Avio - Lancio satelliti Copernicus Sentinel-3C e FLEX - Avio lancerà due satelliti per l'osservazione della Terra: il Sentinel-3C del programma Copernicus per la Commissione Europea e il FLEX Earth Explorer per l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). La missione, denominata "VV30", sarà affidata a un lanciatore Vega C, il secondo operato da Avio, che sarà lanciato dallo Spazioporto europeo della Guyana Francese (alle 22.21 ora locale di Kourou; 03.21 CEST del 15 settembre)

UE - Riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione - Dublino - La riunione informale sarà presieduta dal Ministro irlandese per la Spesa pubblica, le Infrastrutture, la Riforma della Pubblica Amministrazione e la Digitalizzazione, Jack Chambers, e riunirà i ministri dei Paesi dell’Unione europea per discutere il futuro orientamento della politica di coesione dell'UE (da lunedì 14/09/2026 a martedì 15/09/2026)

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Banca d'Italia - Convegno EPSI (Economia del Settore Pubblico e delle Istituzioni) - Roma - La Banca d'Italia ospita la 3ª edizione della conferenza anuale EPSI (Economics of the Public Sector and Institutions), che riunisce studiosi di primo piano impegnati nella ricerca su questi e temi correlati. Quest'anno ci saranno le keynote lecture della Prof.ssa Chiara Farronato (Harvard Business School) e del Prof. Michael Carlos Best (Columbia University) (da lunedì 14/09/2026 a martedì 15/09/2026)

10:00 - Riunione del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri

10:00 - Wizz Air - Inaugurazione base Wizz Air a Torino - Torino Airport - Evento organizzato da Wizz Air e Torino Airport per celebrare l'apertura ufficiale della nuova base Wizz Air a Torino. Saranno presenti Mauro Peneda, Managing Director di Wizz Air Malta, Samuel Ferrara, Network Officer West di Wizz Air, Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport e Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport

12:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Milano, Palazzo Lombardia - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'evento dal titolo "Sovranità energetica e competitività dalle biomasse al nucleare di nuova generazione"

18:00 - "Energia in transizione: reti connesse e nuovi equilibri di mercato" - Museo Teatrale alla Scala di Milano - Evento organizzato da Consulbrokers che riunirà rappresentanti delle istituzioni e del mondo energetico, dedicato alle trasformazioni del settore energetico in Italia, con focus su fonti rinnovabili, reti, flessibilità e nuovi equilibri del mercato dell’energia. Tra gli interventi, Alfredo Amato (Co-fondatore di Consulbrokers), l'on. Marco Osnato, Fabrizio Penna (DG di ISPRA), Giorgio Boneschi (DG di Elettricità Futura), Vinicio Mosè Vigilante (AD del GSE), Jacques-Edouard Lévy (AD di BelEnergia) e Salvatore Rondinella (Partner di Consulbrokers)

18:30 - Giornata dello sport italiano nel mondo - "ITALIA: Terra d’imprese, Mare d’eccellenze" - Sala Conferenze Internazionali della Farnesina - Terza Edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, rassegna tematica volta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese anche in questo ambito. Interverranno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi. Parteciperanno anche il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il Presidente CIP, Marco Giunio De Sanctis

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Aziende:

Centrale del Latte d'Italia - CDA: Relazione Semestrale

Circle - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Eurotech - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati - ore 14:30

Gas Plus - CDA: Relazione Semestrale

I Grandi Viaggi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

NewPrinces - CDA: Relazione Semestrale

Officina Stellare - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Sesa - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Martedì 15/09/2026

Appuntamenti:

MICAM 102 Milano - Fiera Milano-Rho - Salone internazionale della calzatura, che due volte l’anno, a febbraio e a settembre, riunisce produttori, buyer e giornalisti per presentare le collezioni di calzature uomo, donna e bambino e aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. Con 758 marchi presenti in esposizione, di cui 378 italiani e 380 internazionali, la manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti di riferimento per il settore (da domenica 13/09/2026 a martedì 15/09/2026)

MIPEL 130 - Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a borse, pelletteria e accessori moda per la stagione primavera-estate 2027, con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. L'evento riunisce produttori, designer e buyer globali in cerca di qualità artigianale e innovazione. Promossa e organizzata da Assopellettieri con Agenzia ICE, il sostegno del MAECI e il patrocinio del Comune di Milano (da domenica 13/09/2026 a martedì 15/09/2026)

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Gastech 2026 - BITEC, Bangkok - Grande manifestazione internazionale annuale dedicata a gas naturale, GNL, soluzioni a basse emissioni di carbonio, elettrificazione e intelligenza artificiale applicata all'energia. L'evento riunisce rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere di sicurezza energetica, approvvigionamenti di GNL, investimenti e trasformazione dei sistemi energetici (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Banca d'Italia - Convegno EPSI (Economia del Settore Pubblico e delle Istituzioni) - Roma - La Banca d'Italia ospita la 3ª edizione della conferenza anuale EPSI (Economics of the Public Sector and Institutions), che riunisce studiosi di primo piano impegnati nella ricerca su questi e temi correlati. Quest'anno ci saranno le keynote lecture della Prof.ssa Chiara Farronato (Harvard Business School) e del Prof. Michael Carlos Best (Columbia University) (da lunedì 14/09/2026 a martedì 15/09/2026)

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

UE - Riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione - Dublino - La riunione informale sarà presieduta dal Ministro irlandese per la Spesa pubblica, le Infrastrutture, la Riforma della Pubblica Amministrazione e la Digitalizzazione, Jack Chambers, e riunirà i ministri dei Paesi dell’Unione europea per discutere il futuro orientamento della politica di coesione dell'UE (da lunedì 14/09/2026 a martedì 15/09/2026)

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

4ª edizione "ECO, Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti" - Roma, Centro Congressi Piazza di Spagna - Istituzioni, imprese ed esperti si confronteranno sulla transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci e sulle politiche per città più sicure, inclusive e sostenibili, con focus su mobilità elettrica e nuove soluzioni di mobilità. Sarà presentata un'anticipazione dello studio dell'Osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani (da martedì 15/09/2026 a mercoledì 16/09/2026)

Simac Tanning Tech 2026 - Fiera Milano Rho - 52ª edizione dell'evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, con 290 espositori e brand di cui il 30% internazionali, provenienti da oltre 20 Paesi, con la presenza di qualificati operatori del settore e incontri sempre più efficaci tra domanda e offerta tecnologica. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia ICE (da martedì 15/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario

10:30 - L'AI incontra gli ETF: il debutto di Pictet - Borsa Italiana, Milano - In occasione della cerimonia "Ring the Bell" dei primi quattro ETF attivi della gamma Pictet-AI Enhanced Active ETFs di Pictet Asset Management ci sarà un approfondimento dedicato all'innovazione tecnologica e all'applicazione concreta dell'IA nel mondo degli investimenti. Interverranno, Paolo Paschetta (Equity Partner e Country Head Italia di Pictet Asset Management), Filippo Rizzante (CTO di Reply), Gabriele Susinno (Head of Quantitative Research di Pictet Asset Management) e Gabriele Oriolo (Senior Sales Manager di Pictet Asset Management)

10:30 - Presentazione dell'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026 - Spazio Eventi Intesa Sanpaolo - Grattacielo Gioia22, Milano - Evento di Intesa Sanpaolo, per presentare l'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026. Le tre dimensioni del risparmio: tecnologia, consapevolezza e disciplina. Interverranno, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Gregorio De Felice (Chief Economist & Head of Research Intesa Sanpaolo), Stefano Firpo (Membro Comitato Direttivo Centro Einaudi) e Giuseppe Russo (Direttore Centro Einaudi)

11:00 - InsolvenzFest 2026 - Presentazione 15ª edizione - Bologna, Palazzo d’Accursio - Presentazione della 15ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti". Focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e verità". Promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, InsolvenzFest si terrà dal 17 al 20 settembre nel centro storico di Bologna. Interverrà, tra gli altri, Massimo Ferro (Direttore scientifico del Festival e presidente di sezione della Corte di Cassazione)

13:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Casa dell'Aviatore (Viale dell’Università, 20) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Sicurezza energetica fra decarbonizzazione e sostenibilità. Nucleare strategico per l'Aerospazio", organizzato dal CESMA (Centro Studi Militari Aeronautici)

15:00 - "Generazione Futuro. La Valutazione di Impatto Generazionale come bussola strategica" - Sala delle Colonne, Campus Luiss di Via Pola, Roma - Evento promosso dalla Luiss sul rapporto tra politiche pubbliche, sostenibilità e responsabilità verso le future generazioni. Intervengono, tra gli altri, il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Boccardelli (Rettore Luiss), Paola Severino (Presidente Luiss School of Law) ed Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS)

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra António Costa - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente del Consiglio europeo, António Costa

16:00 - "Stop alla discriminazione dell'IBAN: un diritto europeo da far rispettare" - Camera dei Deputati - Conferenza stampa organizzata da Altroconsumo e Satispay alla quale interverranno politici, operatori di mercato e autorità. All'incontro parteciperanno Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, Alberto Dalmasso, Founder & CEO di Satispay, Francesca Squillante, Responsabile Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport e Antitrust e Francesca Provini, Titolare della Divisione Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio, Banca d'Italia

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation

Aziende:

Growens - CDA: Relazione Semestrale

Neurosoft - CDA: Relazione Semestrale

Oxford Instruments - Risultati di periodo



Mercoledì 16/09/2026

Appuntamenti:

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Gastech 2026 - BITEC, Bangkok - Grande manifestazione internazionale annuale dedicata a gas naturale, GNL, soluzioni a basse emissioni di carbonio, elettrificazione e intelligenza artificiale applicata all'energia. L'evento riunisce rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere di sicurezza energetica, approvvigionamenti di GNL, investimenti e trasformazione dei sistemi energetici (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

4ª edizione "ECO, Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti" - Roma, Centro Congressi Piazza di Spagna - Istituzioni, imprese ed esperti si confronteranno sulla transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci e sulle politiche per città più sicure, inclusive e sostenibili, con focus su mobilità elettrica e nuove soluzioni di mobilità. Sarà presentata un'anticipazione dello studio dell'Osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani (da martedì 15/09/2026 a mercoledì 16/09/2026)

Simac Tanning Tech 2026 - Fiera Milano Rho - 52ª edizione dell'evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, con 290 espositori e brand di cui il 30% internazionali, provenienti da oltre 20 Paesi, con la presenza di qualificati operatori del settore e incontri sempre più efficaci tra domanda e offerta tecnologica. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia ICE (da martedì 15/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio sull'Assegno Unico Universale

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

ANAC e IACA - Conferenza europea sull’efficacia delle autorità anticorruzione - Sala della Protomoteca del Campidoglio - La "European Conference on Anti-Corruption Agency Effectiveness", co-organizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla International Anti-Corruption Academy (IACA), riunirà vertici ed esperti delle autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione di oltre 40 Paesi europei, rappresentanti delle istituzioni UE e di organizzazioni internazionali. In apertura dei lavori interverranno il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, il Presidente di IACA, Drago Kos, e il Segretario Generale della International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), Chin Kit Cheung. (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Deutsche Bank Healthcare Summit - Deutsche Bank Center, New York - Appuntamento dedicato al settore healthcare che riunisce aziende, investitori e operatori finanziari per discutere di prospettive, strategie e principali sviluppi dell’industria, attraverso incontri tra società e investitori, interventi di esperti e sessioni panel sui settori MedTech, dispositivi medici, Life Sciences e servizi (da mercoledì 16/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Eurofi Financial Forum 2026 - Dublino - Il Forum organizzato da Eurofi riunisce rappresentanti delle istituzioni europee, autorità di vigilanza, banche e operatori finanziari per discutere le principali sfide e priorità del sistema finanziario europeo (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

09:00 - UE - Stato dell'Unione - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione (SOTEU) dinanzi al Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso di quest'anno la presidente condividerà la sua visione e le principali iniziative per l'anno a venire, rifacendosi ai risultati finora conseguiti dall'UE

09:30 - CONSOB - Corporate governance in Italia - Roma, Auditorium Consob - Evento dal titolo "Corporate governance in Italia - Flessibilità e proporzionalità delle regole: evoluzione dei mercati e qualità della governance" di CONSOB e Assonime al quale interverranno, tra gli altri, Guido Stazi (Presidente CONSOB), Maria Luisa Gota (Presidente Assogestioni), Marco Ventoruzzo (Presidente AMF Italia), Stefano Firpo (Direttore Generale Assonime), Barbara Lunghi (Responsabile Mercati Primari Azionari, Borsa Italiana), Massimo Tononi (Presidente Assonime e Comitato Italiano per la Corporate Governance) e Nadia Linciano (Segretario Generale CONSOB)

10:00 - AI e digitale nel Life Science: la creazione di valore oltre la sperimentazione - Politecnico di Milano - In occasione del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca, l’Osservatorio Life Science Innovation offrirà una fotografia aggiornata dello sviluppo e della diffusione dei principali trend del settore, attraverso l’illustrazione dei risultati dell’Osservatorio e il confronto con rappresentanti istituzionali e Partner della Ricerca

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Madama - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di commemorazione del Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione del 10° anniversario della scomparsa

16:00 - Deloitte - "Green Claims: dalla compliance alla strategia" - Auditorium Deloitte Leonardo da Vinci, Milano - Nuove regole sulla comunicazione ambientale delle imprese sono al centro del convegno "Green Claims: dalla compliance alla strategia. Rischi, azioni, opportunità nel nuovo scenario UE", organizzato da Deloitte Legal e Deloitte Climate & Sustainability con Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi) e Sustainability Makers. Interverranno, tra gli altri, Francesco Paolo Bello (Managing partner di Deloitte Legal) e Josephine Romano (Head of ESG e corporate compliance di Deloitte Legal)

16:00 - "L'Italia delle famiglie tra percezioni, fiducia e sostenibilità sociale" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Evento della Luiss School of Government, che sarà dedicato alla presentazione del Policy Institute e ai risultati del Rapporto di economia familiare sulle trasformazioni sociali ed economiche delle famiglie italiane. Tra gli interventi, il ministro Eugenia Maria Roccella e Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di presentazione della nuova Lancia Gamma di Stellantis

Aziende:

Beewize - CDA: Relazione Semestrale

Lennar Corporation - Risultati di periodo

MFE A - CDA: Relazione Semestrale

Pattern - CDA: Relazione Semestrale

Somec - CDA: Relazione Semestrale



Giovedì 17/09/2026

Appuntamenti:

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Gastech 2026 - BITEC, Bangkok - Grande manifestazione internazionale annuale dedicata a gas naturale, GNL, soluzioni a basse emissioni di carbonio, elettrificazione e intelligenza artificiale applicata all'energia. L'evento riunisce rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere di sicurezza energetica, approvvigionamenti di GNL, investimenti e trasformazione dei sistemi energetici (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Simac Tanning Tech 2026 - Fiera Milano Rho - 52ª edizione dell'evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, con 290 espositori e brand di cui il 30% internazionali, provenienti da oltre 20 Paesi, con la presenza di qualificati operatori del settore e incontri sempre più efficaci tra domanda e offerta tecnologica. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia ICE (da martedì 15/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Eurofi Financial Forum 2026 - Dublino - Il Forum organizzato da Eurofi riunisce rappresentanti delle istituzioni europee, autorità di vigilanza, banche e operatori finanziari per discutere le principali sfide e priorità del sistema finanziario europeo (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Deutsche Bank Healthcare Summit - Deutsche Bank Center, New York - Appuntamento dedicato al settore healthcare che riunisce aziende, investitori e operatori finanziari per discutere di prospettive, strategie e principali sviluppi dell’industria, attraverso incontri tra società e investitori, interventi di esperti e sessioni panel sui settori MedTech, dispositivi medici, Life Sciences e servizi (da mercoledì 16/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

ANAC e IACA - Conferenza europea sull’efficacia delle autorità anticorruzione - Sala della Protomoteca del Campidoglio - La "European Conference on Anti-Corruption Agency Effectiveness", co-organizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla International Anti-Corruption Academy (IACA), riunirà vertici ed esperti delle autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione di oltre 40 Paesi europei, rappresentanti delle istituzioni UE e di organizzazioni internazionali. In apertura dei lavori interverranno il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, il Presidente di IACA, Drago Kos, e il Segretario Generale della International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), Chin Kit Cheung. (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

InsolvenzFest 2026 - "Debiti e verità" - Bologna - 15ª edizione di InsolvenzFest, promossa da OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, dedicata al rapporto tra debiti, crisi e diritti e alle loro implicazioni economiche e sociali. Tra i temi affrontati, debito pubblico e privato, sovraindebitamento, trasformazioni tecnologiche e sociali, informazione e diritti delle nuove generazioni (da giovedì 17/09/2026 a domenica 20/09/2026)

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alle ore 11.00 all'esercitazione "AEGIS 26" dell'Esercito italiano presso il Poligono Militare di Monte Romano e alle ore 17:00 sarà a Grosseto in visita alla "Stanza Rosa" del Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia di Grosseto

Attività di Governo - Giorgia Meloni in Norvegia - Oslo - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nel Regno di Norvegia

Banca d'Italia, CEPR, EIEF, Banca Mondiale - Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata - Roma - La conferenza "Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata" è organizzata da Banca d'Italia, CEPR, EIEF e Banca Mondiale. L'evento riunisce ricercatori di alto profilo per discutere le determinanti della crescita e della produttività delle imprese, inclusi il ruolo dell'accumulazione di capitale e dell'innovazione (da giovedì 17/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

10:00 - AGICI "Innovazione e digitalizzazione: le chiavi del futuro del settore idrico" - NH Hotel Milano CityLife - Evento promosso da AGICI nell'ambito dell’Osservatorio Idrico OSWI, durante il quale il Rapporto Annuale OSWI 2026 sarà al centro del confronto su digitalizzazione, innovazione, smart water, Intelligenza Artificiale e sicurezza digitale del Servizio Idrico Integrato. Parteciperanno, tra gli altri, Marco Carta (AD, AGICI), Paolo Saurgnani (DG, Acque Bresciane), Stefania Giacomelli (Responsabile Acquedotti, A2A Ciclo Idrico), Maria Greco (CIO, Iren) e Nicola Dell'Acqua (Presidente, ARERA)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento al Festival "Sette idee", promosso da L'Espresso

11:00 - 179ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica - Hotel Nazionale, Sala Capranichetta - P.za Monte Citorio, Roma - Conferenza stampa per la presentazione della 179ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Interverranno, Alessia Miotto (Vice Presidente Federmeccanica con delega Centro studi e Comunicazione), Luciano Sale (Vice Presidente Federmeccanica con delega Navalmeccanica Cantieristica), Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica) e Massimo Longhi (Direttore Centro Studi Federmeccanica)

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

16:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Iveco - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo dedicato a Iveco. Previsto un giro tavolo per gli operatori

16:00 - Logista - Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e alternativi - Auditorium Ara Pacis, Roma - Rappresentanti della politica e dell'industria discuteranno del peso economico della filiera del tabacco e dei possibili effetti di una revisione delle norme europee sul gettito fiscale e sul mercato illecito. Tra gli interventi, Federico Rella (Vicepresidente, Logista Italia), Dario Crisci (AD, Logista Italia), Pasquale Frega (Presidente e AD, Philip Morris Italia), Mario Antonelli (Presidente, Federazione Italiana Tabaccai), Luigi Liberatore (Direttore Accise, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), i Viceministri Leo e Valentini, i Sottosegretari di Stato Durigon e Freni, il sen. Maurizio Gasparri e l'on. Marco Osnato

17:00 - LUISS - "Risparmio e Impresa: nuove traiettorie per la crescita" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Il Research Center per gli Studi Monetari e Finanziari "Mario Arcelli" (CASMEF), con il sostegno dell’Associazione Italiana del Private Banking (AIPB), presenterà il Rapporto "Il capitale di rischio e la crescita economica", sul contributo dell'equity allo sviluppo produttivo. Tra gli interventi, Andrea Ragaini, Presidente dell'AIPB, Giorgio Di Giorgio, Direttore del CASMEF, Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, e rappresentanti delle istituzioni

Aziende:

KME Group - CDA: Relazione Semestrale

Websolute - CDA: Relazione Semestrale



Venerdì 18/09/2026

Appuntamenti:

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

ANAC e IACA - Conferenza europea sull’efficacia delle autorità anticorruzione - Sala della Protomoteca del Campidoglio - La "European Conference on Anti-Corruption Agency Effectiveness", co-organizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla International Anti-Corruption Academy (IACA), riunirà vertici ed esperti delle autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione di oltre 40 Paesi europei, rappresentanti delle istituzioni UE e di organizzazioni internazionali. In apertura dei lavori interverranno il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, il Presidente di IACA, Drago Kos, e il Segretario Generale della International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), Chin Kit Cheung. (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Eurofi Financial Forum 2026 - Dublino - Il Forum organizzato da Eurofi riunisce rappresentanti delle istituzioni europee, autorità di vigilanza, banche e operatori finanziari per discutere le principali sfide e priorità del sistema finanziario europeo (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

InsolvenzFest 2026 - "Debiti e verità" - Bologna - 15ª edizione di InsolvenzFest, promossa da OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, dedicata al rapporto tra debiti, crisi e diritti e alle loro implicazioni economiche e sociali. Tra i temi affrontati, debito pubblico e privato, sovraindebitamento, trasformazioni tecnologiche e sociali, informazione e diritti delle nuove generazioni (da giovedì 17/09/2026 a domenica 20/09/2026)

Banca d'Italia, CEPR, EIEF, Banca Mondiale - Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata - Roma - La conferenza "Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata" è organizzata da Banca d'Italia, CEPR, EIEF e Banca Mondiale. L'evento riunisce ricercatori di alto profilo per discutere le determinanti della crescita e della produttività delle imprese, inclusi il ruolo dell'accumulazione di capitale e dell'innovazione (da giovedì 17/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

UE - Eurogruppo - Dublino - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

Rating sovrano - Francia - DBRS e Scope pubblicano la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Germania e Polonia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

UE - ECOFIN informale - Dublino - Riunione informale ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Piero Cipollone e Claudia Buch (da venerdì 18/09/2026 a sabato 19/09/2026)

Rating sovrano - Irlanda - S&P pubblica la revisione del merito di credito

34° Forum di Scenari Immobiliari "ONE WAY" - Excelsior Palace di Rapallo - Il Forum di Scenari Immobiliari, appuntamento di riferimento per gli operatori del real estate, avrà come tema guida "ONE WAY", ponendo al centro la direzione da intraprendere per affrontare le trasformazioni del settore, tra investimenti, innovazione ed evoluzione dei modelli immobiliari. Il Forum sarà dedicato alle prospettive del mercato, con focus su rigenerazione urbana, nuove politiche abitative e trasformazione dei servizi immobiliari. I lavori si apriranno con la presentazione dello European Outlook 2027 a cura di Mario Breglia (da venerdì 18/09/2026 a sabato 19/09/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR

Rating sovrano - Grecia - Moody's e Scope pubblicano la revisione del merito di credito

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Settembre 2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia in occasione della 2ª Giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Aziende:

Digitouch - Appuntamento: "Half Year 2026 Results" - Webcast online con Simone Ranucci Brandimarte (Presidente e CEO) e Virginia Scardia (Group CFO) per presentare i risultati della Semestrale 2026 del Gruppo - ore 15.00 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata



Sabato 19/09/2026

Appuntamenti:

InsolvenzFest 2026 - "Debiti e verità" - Bologna - 15ª edizione di InsolvenzFest, promossa da OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, dedicata al rapporto tra debiti, crisi e diritti e alle loro implicazioni economiche e sociali. Tra i temi affrontati, debito pubblico e privato, sovraindebitamento, trasformazioni tecnologiche e sociali, informazione e diritti delle nuove generazioni (da giovedì 17/09/2026 a domenica 20/09/2026)

UE - ECOFIN informale - Dublino - Riunione informale ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Piero Cipollone e Claudia Buch (da venerdì 18/09/2026 a sabato 19/09/2026)

34° Forum di Scenari Immobiliari "ONE WAY" - Excelsior Palace di Rapallo - Il Forum di Scenari Immobiliari, appuntamento di riferimento per gli operatori del real estate, avrà come tema guida "ONE WAY", ponendo al centro la direzione da intraprendere per affrontare le trasformazioni del settore, tra investimenti, innovazione ed evoluzione dei modelli immobiliari. Il Forum sarà dedicato alle prospettive del mercato, con focus su rigenerazione urbana, nuove politiche abitative e trasformazione dei servizi immobiliari. I lavori si apriranno con la presentazione dello European Outlook 2027 a cura di Mario Breglia (da venerdì 18/09/2026 a sabato 19/09/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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