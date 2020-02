Critica della ragion verde (2/2)

Compriamo più cose quando costano meno, compriamo più titoli in borsa quando costano di più. Esiste una teoria per il primo aspetto e ne esiste un'altra per il secondo. Non esiste una teoria unificata che spieghi le due cose insieme, così come non esiste ancora una teoria unificata soddisfacente in fisica e tantomeno in climatologia. Come l'economia e come i mercati, il clima è un sistema complesso e dinamico in cui, come dice Freeman Dyson, non ha molto senso fare previsioni a 100 anni. Si è capito molto, del clima, per alcuni sottosistemi, qualcosa per altri, meno ancora per l'interazione tra i sottosistemi.La, alla base delle teorie prevalenti sul cambiamento climatico in corso, vale per gli ultimi 100 anni e pochi dubitano che sia antropogenica, ma basta guardare un po' più indietro nel tempo per scoprire che sono più i periodi in cui non ha funzionato (o addirittura è stata negativa) di quelli in cui ha funzionato.Limitando l'analisi all'ultimo decimo di storia della Terra, ovvero all'ultimo mezzo miliardo di anni (quello in cui è nata e fiorita la vita vegetale e animale come la conosciamo noi), vediamo ad esempio che nel Permiano (300-250 milioni di anni fa),che stiamo estraendo oggi, la temperatura è aumentata moltissimo, ma la CO2 è rimasta costante a 900 parti per milione.Oggi climatologi ed ecologisti seguono ledell'osservatorio di Mauna Loa, nelle Hawaii, con la stessa trepidazione con cui noi guardiamo le chiusure di New York. Il dato odierno è di 414.67 unità per milione. Era di 315 nel 1900 e da allora. Mantenendo questo ritmo salirà a quasi 480 unità alla fine del secolo.Nel Cretaceo (145-66 milioni di anni fa) la CO2 raggiunse alla fine le 2000 unità per milione, ma la temperatura continuò a diminuire. Fu il periodo di massima fioritura dei dinosauri e vide l'arrivo sul pianeta di noi mammiferi.