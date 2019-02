Brexit no-deal. La Beffa inglese smonta il Bluff europeo

Gli scenari da paura si moltiplicano, ma forse qualcuno in Gran Bretagna ha calato l'asso che smonta i presupposti su cui era stato costruito l'Accordo e fa cadere tutto il castello propagandistico di questi anni.

Vediamo che cosa è successo, dopo l'approvazione del Referendum sulla Brexit.

Non c'è stato giorno che, sui media mainstream, non siano state pubblicate con grande evidenzaProject Fear, senza alcun limite allaScaffali dei, prezzi di frutta e verdura alle stelle, farmacie prese d'assalto per, la Famiglia Reale costretta a lasciare Londra per via dei tumulti, colonne chilometriche di camion fermi alla dogana di Calais, possibilità di decretare locon l'utilizzo dell'esercito,, cittadini europei che vivono in Inghilterra da anni che corrono il rischio di espulsione.: anche cani e gatti, animali da compagnia così cari a tante famiglie, non potranno più attraversare la Manica al seguito dei loro padroni per via della decadenza degli accordi in materia di controlli veterinari.Non basta. Non è mancata neppure l'invasione delle cavallette, una delle bibliche Piaghe d'Egitto.