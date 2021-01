Bruxelles, Bi-Camere senza Cu-Cina

E' stallo, a Bruxelles.

Mentreha ripreso la sua, l'per un conflitto aperto tra le strategie di Francia e Germania. Parigi non ci sta a tirare la volata a Berlino, e blocca ogni iniziativa di Berlino, sia con Cina che con la Turchia.La Brexit, che si consuma il prossimo 31 dicembre, cominciò il 5 dicembre del 2011, benIn pochi ricordano l'isolamento in cui si venne a trovare ildurante il Consiglio europeo in cui si decise di procedere con il, con la istituzione di un, e con il "coinvolgimento dei privati" nella ristrutturazione dei debiti pubblici dei Paesi in default. Era stato l', tra ila mettere a fuoco questa ultima prospettiva che ha fatto da detonatore alla crisi dell'euro: i debiti pubblici non erano più garantiti, e gli investitori sarebbero stati chiamati a pagare una parte del costo della ristrutturazione. Fu una valanga di vendite, con glicheLaalle conclusioni del Consiglio europeo del 5 dicembre 2011 feceche è necessaria per modificare i Trattati europei. Si procedette così con due Trattati intergovernativi, che naturalmente non coinvolsero Londra.Come se non bastasse, si procedette anche con la, forzando la interpretazione del Trattato europeo, che vieta dilerispetto a quelle ivi previste, attribuendole la vigilanza precauzionale sulle banche di rilievo sistemico. Era ridicolo il solo ipotizzare che la City di Londra avrebbe mai potuto accettare di sottomettersi ai controlli di Francoforte. Ed infatti, anche su questa innovazione Londra rimase fuori.