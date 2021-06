Serve un Fisco che finanzi gli investimenti

Sono anni che l'Italia si barcamena con i pannicelli caldi alle imprese, dando un po' di sollievo sull'Irap e sull'Ires, o con le varie iniziative che sostengono fiscalmente gli investimenti, dall'ACE alle Sabatini-bis, fino alle varie "Tremonti".

Lo sappiamo bene che ci sono i Prenditori che fanno la fila per avere sussidi pubblici di ogni sorta, ma non perché esistono (come dappertutto) le mele bacate, si deve condannare l'Italia ad un futuro misero dal punto di vista produttivo.Il, che ci farà crescere poco e niente: sono finanziamenti a pioggia inche andranno tutti in commesse all'estero edche non daranno nessun beneficio reale. Dalla transizione energetica non ci aspettiamo granché: abbiamo già visto, in passato, a che cosa è servita.: non un euro andrà alla crescita delle industrie manifatturiere italiane, che sono la spina dorsale della nostra economia.Le imprese si sono barcamenate, negli anni scorsi, per aumentare la competitività tagliando tutti i costi, compresi i salari.La flessibilità del mercato del lavoro è stato un mantra, ma. C'è carenza di professionalità sia al livello più elevato che a quello più modesto: non solo mancano chirurghi ed infermieri, ma (si dice) anche bagnini, baristi e camerieri per "colpa" del reddito di cittadinanza. I salari offerti sono ad un livello risibile, come i praticantati professionali.