Concessioni balneari: Gare sì, ma niente Aste

Il lido del mare è un bene naturale che appartiene in quanto tale al demanio necessario dello Stato, come prescrive l'art. 822 del codice civile: se è dunque inappropriabile da parte dei privati, è tuttavia concedibile al fine di organizzarne la fruizione sociale.

C'è dunque unPer renderlo fruibile, la spiaggia o l'accesso al mare può essere libero, ovvero possono essere affidati in concessione a privati che si impegnino a realizzare impianti accessori (cabine, spogliatoi, docce, servizi igienici) e di strutture di accoglienza complementari (bar, ristoranti, parchi giochi per i bambini, campetti per il beach volley, etc.).Il corrispettivo del servizio che viene offerto è pagato dal cliente sulla base di un biglietto di ingresso: questa è la forma di privatizzazione dell'accesso che viene ritenuta ammissibile, fermo il diritto inalienabile di accedere al lido per farsi il bagno e "stazionare" sulla battigia.Il, che trova una esplicazione indispensabile nella offerta di servizi adeguati nelle spiagge, non può prescindere dalla necessità di lasciare comunque uno": con questo termine non si intende un lido abbandonato a se stesso, privo di servizi, lasciato sporco e senza vigilanza, ma una spiaggia in cui non è previsto il pagamento di un biglietto per sostare, prendere il sole, rifocillarsi, giocare nei limiti di volta in volta consentiti, visto che i Comuni incassano dai turisti una tassa di soggiorno.