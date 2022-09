Export USA: shale gas, unica luce nel buio pesto

La politica restrittiva della Fed, volta a stroncare l'inflazione aumentando i tassi di interesse, non solo ha indotto la recessione tecnica visto che l'economia statunitense è già da due trimestri in contrazione, ma ha rafforzato il dollaro rendendo più convenienti le importazioni, peggiorando ulteriormente il deficit commerciale che l'Amministrazione Trump aveva cercato di sanare utilizzando la moral suasion nei confronti degli Alleati ed Imponendo dazi doganali alla Cina.

Gli sforzi volti aled a privilegiare la produzione interna rispetto a quella estera sono stati vanificati.: il deficit di giugno è passato dai 52 miliardi del 2020 agli 84 miliardi dell'anno in scorso.I dati di metà anno non sono da meno: il, che nel 2020 era stato di 285 miliardi di dollari e che era già arrivato a 401 miliardi nel 2021,Non solo le importazioni americane crescono complessivamente ad un ritmo superiore alle esportazioni, ma quelle delle merci sono più dinamiche rispetto a quelle dei servizi: per l'economia statunitense è un massacro.