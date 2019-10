Borse europee in rosso. Nervosismo su dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo un avvio prudente e nonostante il segnale incoraggiante giunto dalla Germania con la produzione industriale tornata salire inaspettatamente . A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce ilDa giovedì prossimo, 10 ottobre, riprenderanno i negoziati tra i due Paesi. Il, ha mostrato ottimismo sui prossimi colloqui , aggiungendo che preferirebbe un accordo global, piuttosto che un accordo parziale. Ma la strada dell'intesa sembra sempre più in salita visto che a poche ore dall'avvio del nuovo round di trattative,, mossa che Pechino ha condannato duramente. Sono accuse "senza fondamento" - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang - lae risoluta opposizione a tutto questo".Sul mercato dei cambi, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,099. Lieve aumento dell', che sale a 1.503,1 dollari l'oncia., con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,04%.è poco mossa -0,16%, mentre, soffre un calo dello 0,87%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,11%) e si attesta su 21.411 punti.Scivolano sul listino milanese tutti i settori.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,83%),(-1,65%) e(-1,62%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,34%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,81%.Sensibili perdite per, in calo del 2,34%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,74%),(+0,64%),(+0,64%) e(+0,53%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,32%. In apnea, che arretra del 3,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,86%.