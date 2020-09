Borse europee in rosso, Milano inclusa

HSBC

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in profondo rosso per le principali Borse europee che hanno ampliato i cali sulla scia del peggioramento di Wall Street.Sul sentiment degli investitori sono tornati ad accendersi ie sulla conseguente tenuta dell'economia. A ciò si aggiunge lalla luce dei contenuti di un rapporto dell'International Consortium of Investigative Journalists secondo cui alcuni colossi bancari, tra cui, negli ultimi 20 anni, avrebbero continuato a trarre profitti da operazioni con fondi di sospetta origine illecita.Sul mercato valutario, segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,89%). Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 1.893,4 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,96 dollari per barile, in forte calo del 5,23%.Invariato lo, che si posiziona a +146 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,93%.seduta drammatica per, che crolla del 4,37%, sensibili perdite per, in calo del 3,38%, e in apnea, che arretra del 3,74%.del(-3,75%), che ha toccato 18.793 punti.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-6,46%),(-4,92%) e(-4,91%)., che mette a segno un +1,19%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 7,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,56%.Tra i(+3,45%),(+2,54%),(+1,88%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,22%.Affonda, con un ribasso del 5,34%.Crolla, con una flessione del 5,17%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,10%.