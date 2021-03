Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 marzo 2021

Aeroporto di Bologna

Astaldi

Biesse

El.En

Eurotech

Fiera Milano

Gabetti

Geox

La Doria

Landi Renzo

MARR

Matica Fintec

Monrif

Nova Re

Poligrafici Printing

Reply

Retelit

Servizi Italia

Sicit Group

Tecma Solutions

BPER

Confinvest

Elica

Emak

Esprinet

Frendy Energy

Garofalo Health Care

Giglio Group

Irce

Isagro

Mutuionline

Openjobmetis

Orsero

Pininfarina

Portobello

Sanlorenzo

Zucchi

Equita Group

Guess

Italian Wine Brands

Luve

Saipem

Snam

A2A

Aeffe

Bb Biotech

Cellularline

Dollar General

doValue

Enel

ENI

Fnm

Franchi Umberto Marmi

Italian Exhibition Group

Mondadori

Mondo Tv Suisse

Nike

Rai Way

RCS

Recordati

Techedge

Unieuro

Unipol

UnipolSai

Enel

ASTM

Avio

Banca Finnat

Comal

Csp Int Ind Calze

doValue

Gvs

Iervolino Entertainment

Immsi

Interpump

Newlat Food

Piovan

Poste Italiane

Reno De Medici

Tiscali

Triboo

Valsoia

Webuild

Wiit

(Teleborsa) -G20 - Infrastructure Working Group Workshop - videoconferenzaConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri degli Affari esteri e dell'Interno - I ministri degli Affari esteri e dell'Interno terranno un dibattito sugli aspetti esterni della politica migratoria dell'UE, nel quadro del nuovo patto su migrazione e asiloConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Occupazione e della politica sociale - I ministri dell'UE discuteranno di questioni relative alla politica sociale e all'uguaglianza. I punti principali all'ordine del giorno sono due dibattiti orientativi sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti socialiEU - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine LagardeBanca d'Italia - Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centraliTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020- CDA: Bozza di bilancio annuale- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 e del Bilancio Consolidato- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2020- CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: BilancioFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaEU - Riunione ECOFIN15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- CDA: Esame e approvazione del Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference organizzato da J.P. Morgan Cazenove- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2020 e del bilancio consolidato 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea di Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: BilancioIVA liquidazione annuale - Versamento dell’imposta relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.Certificazione Unica - CU 2021 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente del modello CU 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Tassa vidimazione libri sociali - Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellMilano Digital Week - La Milano Digital Week - Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un'opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricercaMorgan Stanley European Financials Conference 2021 - Evento annuale - in digitaleIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio10.00 - Abi - Comitato esecutivo Abi- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Proposta dividendo 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021; Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 18 marzo prima dell'apertura di Piazza AffariAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà a Bergamo per partecipare alle celebrazioni in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di CoronavirusConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Ambiente - I ministri dell'Ambiente procederanno a uno scambio di opinioni sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climaticiG20 - Terzo Framework Working Group Meeting - in videoconferenzaCorte dei Conti - Il Presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio, terrà una lectio magistralis dal titolo "La Corte dei conti nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale". E’ il primo di 6 incontri, organizzati dalla Presidenza della Corte dei contiWebinar Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori - Webinar "Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid", con la presentazione del Rapporto Nomisma. Interverrà, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico GiovanniniParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. Discorso introduttivo di Christine LagardeBOJ - Inizia la riunione di politica monetaria13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020 e relativa conference call- Assemblea: Assemblea Generale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020 e proposta di destinazione degli utili- CDA: Relazione finanziaria annuale 2020 che comprende il progetto di bilancio di esercizio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2020 e del progetto di bilancio d’esercizio 2020 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2021- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 202018.00 -- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati del 2020. La presentazione sarà tenuta dall’AD, Francesco Starace, e dal CFO, Alberto De Paoli.BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Esame del progetto di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione del budget 2021 e del piano strategico del Gruppo Poste Italiane- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato- CDA: Bilancio