Mercati europei positivi

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Sono pochi gli spunti nella prima metà di giornata, in una giornata povera di dati macroeconomici significativi (il mercato delle costruzioni nella Zona Euro è diminuito ad agosto). Sul fronte delle trimestrali, Danone ha confermato la guidance 2021 nonostante le pressioni inflazionistiche e Ericsson ha registrato un calo delle vendite e utili sopra le attese.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,166. L'continua gli scambi a 1.780,1 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,88%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,10%.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un 0%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 28.941 punti.Poco sopra la parità il(+0,29%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,25%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,75%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,57%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,45%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,24%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.del FTSE MidCap,(+4,31%),(+3,17%),(+2,86%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Bilancia commerciale (atteso -519,2 Mld ¥; preced. -635,4 Mld ¥)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. 1,5%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 12,7%; preced. 12%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,9%).