Mercati deboli. Milano schiva le vendite trainata da Enel

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. L'attenzione è ancora sulla crisi in Ucraina, dove stamattina un attacco missilistico russo ha colpito i pressi dell'aeroporto di Leopoli. Sul fronte macroeconomico, l'Italia ha registrato un deficit commerciale con il resto del mondo di 5,052 miliardi di euro a gennaio, in sensibile aumento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (così come il deficit energetico).Secondo Goldman Sachs,riguardo ai rischi al ribasso legati alla guerra in Ucraina. La recente sovraperformance degli asset europei e un'inversione di forti rialzi dei prezzi del petrolio "indica un significativo allentamento nella valutazione del mercato delle implicazioni globali" dell'invasione, ha scritto in una nota la banca d'affari statunitense. Gli asset ora sono "piùo se le forniture di energia subiscono un'interruzione più grave".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 103,9 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.148 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.415 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Pressoché invariato il(+0,05%); leggermente positivo il(+0,32%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,43%),(+1,74%),(+1,37%) e(+1,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,88%.scende dell'1,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,96%),(+3,41%),(+1,83%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,43%.In perdita, che scende del 3,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,09 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,02%.Tra i dati00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,1%)11:00: Bilancia commerciale (preced. -4,6 Mld Euro)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 2,5%)15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%).