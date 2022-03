Eventi e scadenze del 23 marzo 2022

Antares Vision

(Teleborsa) -Russia - Borsa di Mosca aperta per i BondEuronext STAR Conference - Organizzata da Borsa Italiana, a Milano, per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano. Parteciperanno alla 21esima edizione, oltre a 61 Società STAR italiane, anche 12 Società internazionali quotate sui mercati di Euronext Parigi, Bruxelles, Dublino e Lisbona.BIS Innovation Summit - Il vertice riunisce responsabili politici globali, dirigenti delle industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere di tecnologia e innovazione. Intervengono al Summit: il 22 marzo Christine Lagarde Presidente della BCE con un messaggio pre-registrato e il 23 marzo Jerome Powell Presidente della FedBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteConsiglio europeo - Vertice sociale trilaterale - Il tema sarà la risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina e all'impatto sociale ed economico dell'aggressione militare contro l'UcrainaAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Parlamento per delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24-25 marzo- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2021 e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio precedente- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Bilancio consolidato e del Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di Gruppo FY2021 e aggiornamento del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”;- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2022