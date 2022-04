Seduta positiva per Piazza Affari, salgono le banche

ASML

(Teleborsa) -, in una giornata contraddistinta dalle(spiccano le performance positive di, con una domanda superiore all'attuale capacità di produzione, e, con gli aumenti dei prezzi che assorbono gli aumenti dei costi). Sullo sfondo restano le preoccupazioni per il rialzo dei rendimenti e gli sviluppi della guerra in Ucraina. Buona positiva anche per, dopo che ieri era stata zavorrata dallo stacco cedole di otto aziende del FTSE MIB. A livello settoriale, pessima performance del settore, su cui pesano i ribassi didopo il balzo di ieri seguito alle indiscrezioni su una possibile aggregazione con la rivale svizzera Dufry. Bene il comparto. Sul FTSE MIB spiccano(con un report diche parla di un "takeover nel prossimo futuro") eLeggera crescita dell', che sale a quota 1,085. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.950,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 102,5 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,51%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,47%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,37%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,38%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.878 punti, mentre, al contrario, ilha perso lo 0,86%, terminando la seduta a 26.890 punti.Sale il(+1%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,51%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,27 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,2%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,74 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,46%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,52%.Svettache segna un importante progresso del 3,28%.Vola, con una marcata risalita del 3,24%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.del FTSE MidCap,(+7,48%),(+4,48%),(+3,68%) e(+3,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,38%.Tra ledi maggior peso:01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 28,2%; preced. 25,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,6%; preced. 1,4%)11:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. -1,5%).