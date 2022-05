Borse europee sulla parità. UniCredit non reagisce a voci M&A

UniCredit

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, in unae in cui gli investitori si trovano sempre a soppesare i rischi di una stretta monetaria, di un prolungamento della guerra in Ucraina e di un rallentamento della crescita cinese. Continuano a essere presenti anche i, con iche sono balzati al 9% su base annua ad aprile. "Gli economisti avevano previsto il 9,1%, e questa è la prima volta dall'ottobre 2021 che il numero dell'IPC è risultato inferiore alle aspettative - ha commentato James Lynch, investment manager di Aegon Asset Management - A giugno è quasi certa un'altra mossa della BoE all'1,25% dopo la conferma di questo numero e i dati sull'occupazione di questa settimana".Poco mossa, che non reagisce alle indiscrezioni sui contatti conper una, accantonati in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Gli analisti diritengono che l'operazione "comporti un, dato che per essere EPS accreative dovrebbe comportare rilevanti sinergie di costo" e osservano che "entrambe le banche sono attualmente impegnate nella gestione delle esposizioni in Russia, elemento che aggiunge ulteriore complessità all'operazione".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,42%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 114,4 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,94%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,12%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.313 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.545 punti.Senza direzione il(-0,05%); leggermente negativo il(-0,3%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,65%.Buona performance per, che cresce dell'1,48%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,48%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,45%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,68%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,12%.di Milano,(+2,41%),(+2,28%),(+1,85%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,28%.scende dell'1,98%.Calo deciso per, che segna un -1,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,68%.Tra lepiù importanti:01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,9%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 2%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. 1,9%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 12,5%; preced. 11,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,6%; preced. 1,1%).