Borse asiatiche positive, vola Alibaba dopo i conti

(Teleborsa) - Dopo il rally di Wall Street, anche lenella seduta odierna. A spiccare è la performance di, in rialzo del 12% sulla borsa di Hong Kong, dopo la pubblicazione dei risultati dell'ultimo trimestre. La multinazionale cinese ha superato le aspettative del mercato per i ricavi del quarto trimestre - 204,05 miliardi di yuan, +9%, contro attese per 199,25 miliardi di yuan - grazie alladurante i lockdown nella grandi città del paese.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,53%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,15%. Piccolo rialzo anche per, che mostra un +0,18%.Balza in alto(+2,28%); con analoga direzione, buona la prestazione di(+0,96%). Leggermente positivo(+0,43%); con analoga direzione, in denaro(+1%).Sul fronte macroeconomico, i guadagni delleè aumentato del 3,5% nel periodo gennaio-aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, più lento della crescita dell'8,5% su base annua registrata per gennaio-marzo, ha affermato il National Bureau of Statistics. Il dato è sceso dell'8,5% ad aprile."Ci impegniamo a contenere l'inflazione. Allo stesso tempo, dobbiamo tenere a mente i requisiti di crescita. Non può essere una situazione in cui l'operazione ha successo e il paziente è morto", ha dichiarato Shaktikanta Das, governatore della, in un'intervista al quotidiano Economic Times.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,19%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,19%.Il rendimento dell'scambia 0,23%, mentre il rendimento per ilè pari 2,75%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,9%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 0,3%).