Mercati asiatici contrastati, positivi Cina e Tokyo

(Teleborsa) -, nonostante nel mese di maggio si sia registrata un'altra contrazione nell'attività del settore dei servizi cinese. Le operazioni delle aziende sono state pesantemente influenzate dalle restrizioni legate alla pandemia, tra cui chiusure temporanee e limitazione della mobilità.Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che la massima priorità della banca centrale continua a essere sostenere l'economia, sottolineando unSeduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,61%; sulla stessa linea, si muovono con il vento in poppa, che arriva al 2,17%, e, che mostra un +1,08%.Positivo(+1,37%). Chiusa la borsa di(+0,44%). Poco sotto la parità(-0,5%); sulla stessa tendenza, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,47%.Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,18%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,1%).