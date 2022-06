Mercati europei in pesante ribasso. Piazza Affari perde il 3%

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Il rally di ieri sui mercati è durato lo spazio di una sola seduta e oggi. L' annuncio della(BCE) di stare studiando misure per evitare la frammentazione in eurozona, e quindi la messa a punto di uno scudo anti-spread, non ha rassicurato più di tanto gli investitori, che oggi si sono anche trovati a valutare le decisioni di altre banche centrali.La(BNS) ha alzato i tassi di mezzo punto percentuale, portando il riferimento a -0,25% da -0,75%, attuando il primo rialzo dei tassi da 15 anni a questa parte. La(BoE) ha invece proseguito nella sua stretta monetaria secondo previsioni, alzando i tassi di interesse di un ulteriore quarto di punto percentuale. La BoE si è però detta pronta ad agire "con forza" per allontanare i pericoli derivanti da un tasso di inflazione che dovrebbe superare l'11% nei prossimi mesi.Sono continuati anche nella giornata odierna gli intervenenti dei banchieri centrali dell'eurozona sul rischio frammentazione. Il governatore di Banca d'Italia ha detto che loe che i mercati percepiscono la BCE più "hawkish" di quanto non sia in realtà.Nonostante Francoforte abbia guadagnato tempo, promettendo un nuovo strumento anti-frammentazione, i dettagli degli interventi possibili ancora non ci sono. "- ha spiegato Jason Simpson, Senior Fixed Income ETF Strategist di State Street Global Advisors - Dopotutto, l'unica ragione per cui il "Whatever it takes" del presidente della BCE Draghi del luglio 2012 ha funzionato nel risollevare i mercati è che la gente gli ha creduto".Leggera crescita dell', che sale a quota 1,051. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,32%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +204 punti base, con un calo di 10 punti base, con ila 10 anni che si posiziona al 3,73%.crolla, con una flessione del 3,31%, vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,14%, e pessima performance per, che registra un ribasso del 2,39%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 3,32%; sulla stessa linea, ilè crollato del 3,23%, scendendo fino a 23.743 punti.Pessimo il(-2,84%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-3,29%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ildegli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,9 miliardi di euro, in calo del 21,52%, rispetto ai 2,42 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,44 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,10%.In perdita, che scende del 5,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,43 punti percentuali.di Milano,(+1,41%),(+0,93%),(+0,55%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,44%.Seduta negativa per, che scende del 6,27%.Sensibili perdite per, in calo del 6,09%.In apnea, che arretra del 5,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Bilancia commerciale (atteso -2.022,6 Mld ¥; preced. -842,8 Mld ¥)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,9%; preced. 6%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. -0,1%)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 1,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 232K unità).