Tokyo resta al palo, in rialzo le borse cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con Tokyo che non si allontana dalla parità e le borse cinesi che invece mostrano buoni guadagni. Le crescenti preoccupazioni sui rischi di una recessione globale, a causa degli aggressivi aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve, mantengonoPer quanto riguarda i dati macroeconomici, si mantiene in espansione l'attività della, anche se cresce a un ritmo più basso dei mesi precedenti, e si porta su livelli record in oltre 8 anni il PMI dei servizi. Singapore ha invece annunciato che l'inflazione core era al 3,6% a maggio rispetto a un anno (superiore al 3,5% degli analisti e al 3,3% di aprile.Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un +0,17%, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,25%, e, che mostra un +1,49%.Su di giri(+1,67%); leggermente negativo(-0,66%). Positivo(+1,27%); come pure, poco sopra la parità(+0,29%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,78%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,3 punti)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%).