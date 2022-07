Vendite generalizzate sui mercati asiatici, attesa per dati chiave

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alla pessima performance di Wall Street. In calo i prezzi del petrolio, con gli investitori preoccupati dalle, il più grande importatore mondiale di greggio, e per i timori di un rallentamento economico globale. Si attendono inoltre diversi dati macro significativi nel corso della settimana, come l'inflazione statunitense di mercoledì, e i commenti dei funzionari della Federal Reserve prima che questi entrino nel periodo di blackout precedente al prossimo meeting.Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa dell'1,75%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,09%.lascia sul terreno lo 0,88%.In discesa(-1,08%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,12%). In frazionale calo(-0,42%); consolida i livelli della vigilia(-0,02%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,82%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -6,7%).