Piazza Affari crolla con prospettiva elezioni. Pesanti le banche

(Teleborsa) -sue e del governo da lui presieduto a Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto e ha comunicato che il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Con il paese sempre più vicino alle urne, il rendimento del decennale italiano è salito al 3,57%, assestandosi allo stesso tasso dei titoli greci. In crescita anche lo spread, sul quale potrebbe avere un effetto anche la decisione odierna della BCE di aumentare i tassi e di presentare uno"Le conseguenze principali che vediamo a livello di mercato sono una risalita dello spread per l'incertezza politica (anche se ci aspettiamo un intervento mitigante da parte della BCE e quindi senza superare i 326 bps toccati con la crisi del 2018), un, anche per la possibile paralisi di alcune riforme (es. DL concorrenza), un rischio di ritardi di alcuni(es. rete unica, Rai Way/EI Towers)", scrivono gli analisti diSul fronte macroeconomico, la giornata è priva di dati significativi nel Vecchio Continente. È peggiorata lanel mese di luglio.ha migliorato la guidance per l'intero 2022 dopo un primo semestre positivo.ha registrato utili core in aumento nella prima metà dell'anno e annunciato cambi al vertice nel 2023.ha comunicato un utile in calo per l'uscita da alcuni business e la decisione di lasciare la Russia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,019. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 96,78 dollari per barile, con un ribasso del 3,10%.Sale molto lo, raggiungendo +233 punti base, con un deciso aumento di 19 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,58%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,82%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,29%., con ilche accusa un ribasso del 2,22%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 22.910 punti, in forte calo del 2,16%. Depresso il(-1,71%); come pure, in ribasso il(-1,05%).di Milano, troviamo(+1,90%),(+1,28%),(+1,19%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,97%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,77 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 5,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,11%),(+2,01%),(+1,51%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,71%.scende del 4,93%.Sensibili perdite per, in calo del 4,58%.In apnea, che arretra del 4,43%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.509,7 Mld ¥; preced. -2.385,8 Mld ¥)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%).