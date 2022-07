Salgono i mercati europei, verso settimana in positivo

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Dopo una partenza debole, l'andamento di Piazza Affari è migliorato, un giorno dopo la giornata in cui è arrivata l'ufficializzazione della. "Come sempre accade, il diavolo si nasconde nei dettagli e al momento in cui scriviamo c'è ancora molta ambiguità sull'effettivo impiego di questo strumento, per cui non è certo che sia sufficiente a impedire un ulteriore allargamento degli spread sovrani italiani, se la situazione politica continuerà a deteriorarsi", ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay.In mattinata, il Purchasing Managers' Index (PMI) di S&P Global ha segnalato cheper l'accelerazione della flessione del settore manifatturiero e di un sostanziale arresto della crescita del settore dei servizi.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,60%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,55%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 94,89 dollari per barile, in forte calo dell'1,52%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +232 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,31%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, senza slancio, che negozia con un +0,01%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%., che mostra sulun rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.358 punti. Buona la prestazione del(+0,87%); con analoga direzione, in rialzo il(+1,2%).di Milano, troviamo(+3,35%),(+2,48%),(+2,08%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Tra i(+3,66%),(+3,59%),(+3,06%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,25%.In apnea, che arretra del 2,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.Tra ledi maggior peso:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -5,3%; preced. -4,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti).