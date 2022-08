Borse europee in rialzo. Mercato digerisce trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che nel pomeriggio sono spinte al rialzo dalla performance positiva di Wall Street. La giornata è, anche per la fine della stagione delle trimestrali. I BTP sono risultati poco mossi, mentre lo spread in moderato rialzo, dopo il taglio dell'outlook italiano da parte di Moody's.La giornata è stata priva di dati macroeconomici significativi, ad eccezione dell' indice Sentix per l'eurozona , che ad agosto è migliorato leggermente a -25,2 punti dai -26,4 di luglio. Il, in quanto "una recessione nella zona euro è ancora molto probabile" a causa della debolezza della fiducia dei consumatori, dell'inflazione e degli alti prezzi dell'energia.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,81%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,22%.Sale lo, attestandosi a +209 punti base, con un incremento di 8 punti base, con ilpari al 2,93%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,84%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,57%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,80%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 22.728 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,35%, chiudendo a 24.727 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,15%); positivo il(+0,77%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,69 miliardi di euro, in ribasso (-9,7%), rispetto ai precedenti 1,87 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,14%),(+2,42%),(+2,14%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,26%.scende dell'1,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+3,35%),(+3,26%),(+2,17%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,96%.Scende, con un ribasso del 3,25%.Crolla, con una flessione del 2,62%.Calo deciso per, che segna un -2,56%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Partite correnti (atteso -704 Mld ¥; preced. 128 Mld ¥)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 9%; preced. 12,6%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -4,6%; preced. -7,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,5%).