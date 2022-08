La Borsa di Tokyo si infiamma sull'onda degli acquisti

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dell'1,15% sul; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%.Poco sotto la parità(-0,23%); pressoché invariato(+0,16%).Guadagni frazionali per(+0,22%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,55%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,14%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,19%.Il rendimento dell'è pari 0,18%, mentre il rendimento delscambia 2,68%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. -0,1%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,5%; preced. 5,5%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,6%; preced. 3,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 3,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -7,5%; preced. -7,5%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,8%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.405 Mld ¥; preced. -1.383,8 Mld ¥).