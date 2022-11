Borse UE positive orfane di Wall Street. Attesi i verbali BCE

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, grazie anche al miglioramento del sentiment di manager e imprenditori tedeschi, rappresentato dalla pubblicazione dell'indice IFO , mentre gli investitori riflettono sugli ultimi verbali della riunione della Federal Reserve da cui è emersa la volontà della banca centrale americana di. Gli occhi ora sono puntati sulleda cui si aspettano indicazioni sulle politiche monetarie del Vecchio Continente.Sullo sfondo preoccupa l' impennata di casi Covid in Cina L'attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sull'avvio oggi del Consiglio Affari Energia a Bruxelles dove l'intesa appare più in salita del previsto, anche se non era atteso alcun accordo sul piano. L'Italia e gli altri 14 altri Stati membri hanno espresso contrarietà alla proposta di tetto al prezzo dinamico per il gas che ha presentato la Commissione europea.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,04. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.758,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,14%.In salita lo, che arriva a quota +184 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,65%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,1%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,51%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,42%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,06%) in attesa di novità a breve sul futuro del gruppo e sul dossier della rete. Bene inoltre(+2,17%),(+1,60%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,30%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,07%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.del FTSE MidCap,(+4,22%),(+4,11%),(+3,81%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,11%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50,7 punti)10:00: Indice IFO (atteso 85 punti; preced. 84,5 punti)08:00: PIL, trimestrale (preced. 0,3%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 83 punti; preced. 82 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 35,6%).