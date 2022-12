Piazza Affari resta al palo in una giornata positiva per le Borse europee

TIM

(Teleborsa) -. Gli investitori continuano a valutare i messaggi hawkish lanciati la settimana scorsa dalle maggiori banche centrali globali, e restano preoccupati per le prospettive di rallentamento economico per il prossimo anno. Sul fronte macroeconomico,a dicembre, segnalando prospettive migliori per la prima economia europea a fine anno.per, dopo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha detto che il governo sta lavorando con Cassa depositi e prestiti (CDP) e fondi internazionali sulleanche, sulla scia della notizia che Governo ha eliminato la proposta iniziale di introdurre un, sotto il quale gli esercenti potevano rifiutarsi di accettare pagamenti digitali senza incorrere in sanzioni.Sulla, che quindi non rintraccia dopo il rally di venerdì scorso, innescato dellaconper la distribuzione dei prodotti di risparmio gestito.Sedutaper, conche ha ridotto la raccomandazione a "" da "Buy", sottolineando che "Ovs sta per chiudere un solido 2022, ma il 2023 rimane sfidante e pensiamo che ai prezzi correnti il rischio/rendimento sia".Sul segmento EGM, spicca la performance positiva di, che venerdì ha annunciato di aver definito gli accordi per la costituzione di, per la vendita e distribuzione dei veicoli a marchio Birò nel mercato tedesco. Oggi ha invece comunicato l'avvio di una sperimentazione nella città di Kobe, in Giappone.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,062. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.788,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,59%.In salita lo, che arriva a quota +216 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento delpari al 4,36%.composta, che cresce di un modesto +0,36%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,52%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 23.684 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 25.707 punti. Leggermente negativo il(-0,64%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,57%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,3 miliardi di euro, con un incremento del 26,69%, rispetto ai precedenti 2,61 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,42%. Decolla, con un importante progresso del 4,28%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,31%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,21%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,62%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,47%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,79%),(+3,45%),(+3,36%) e(+2,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,36%. Crolla, con una flessione del 4,50%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,86%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,58%.fin