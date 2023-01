Borse europee iniziano il 2023 in positivo. Focus su dati macro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -(sono chiusi i mercati di Stati Uniti, Gran Bretagna, Irlanda, Singapore, Giappone, Hong Kong e Australia). Le azioni europee sono comunque entrate nel 2023 con un, dopo un anno di negoziazione difficile per l'aumento dell'inflazione, gli aumenti aggressivi dei tassi di interesse e l'aumento delle tensioni geopolitiche.La numero uno del, Kristalina Georgieva, ha avvertito che il", perchè "le tre grandi economie - Stati Uniti, UE e Cina - stanno tutte rallentando contemporaneamente".Un certo sollievo viene oggi dai dati del, secondo la lettura di dicembre gli indici di S&P Global, che fa pensare che il peggio sia passato. "Le prospettive sono migliorate grazie ai segnali die a una marcata, nonché a un'attenuazione dei timori sulla crisi energetica dell'area, anche per gli aiuti governativi", si legge nel report.Sul fronte della politica monetaria,(presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della BCE) ha detto che il lavoro di Francoforte "non è ancora finito" e che la Banca centrale europea deve "intraprendere ulteriori azioni".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,069. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.823,8 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+2,6%), che raggiunge 80,58 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +212 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento delpari al 4,55%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03% e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,61%.Scambi in forte rialzo per la, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,60%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 26.115 punti.Positivo il(+1,03%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,4%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,24%.In luce, con un ampio progresso del 2,91%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,9%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,79%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+3,73%),(+2,97%),(+2,86%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,10%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tra lepiù importanti:10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 47,8 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,4 punti)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,6%; preced. 5,6%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9%; preced. 10%)14:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,5%).