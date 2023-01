Eurolistini in rialzo. Focus su banche centrali

Anima Holding

Maire Tecnimont

Saes Getters

Stellantis

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Ferrari

Iveco

Tenaris

ERG

Generali Assicurazioni

Enel

Snam

Bff Bank

Luve

Datalogic

Saras

Pharmanutra

Ferragamo

CIR

Ascopiave

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i principali mercati di Eurolandia con l'attenzione degli investitori focalizzata sull'inflazione americana, dato più rilevante dell'ottava, in agenda giovedì. A fare da assist ai listini contribuisce la strada della riapertura e del, ma anche le scommesse su un, dopo che i dati rilasciati venerdì hanno visto l'indice ISM entrare in una fase di contrazione e i salari raffreddarsi.Il focus degli addetti ai lavori è rivolto alle: giovedì sarà diffuso il bollettino economico della, mentre in settimana sono previsti gli interventi di diversi funzionari. In particolare, i discorsi di martedì di, numero uno della Fed,, governatore della Bank of England, e di, membro BCE. Atteso anche l'intervento, giovedì, del falco, che quest’anno non è più un membro votante del Fomc.Sul fronte societario, da seguiredopo i dati sulla raccolta netta a dicembre eche a Doha, in Qatar, ha avviato ufficialmente il contratto petrolchimico EPC . Focus inoltre suche ha sottoscritto un accordo vincolante con la statunitense Resonetics per la cessione del business del Nitinol.ha siglato un' intesa con Element 25 Limited Sul mercato valutario, in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,068. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,34%.Sale lo, attestandosi a +204 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,30%.poco mosso, che mostra un +0,2%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,1%; resta vicino alla parità(+0,08%). Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,36%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.367 punti.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,89%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,63% dopo che Citi ne ha alzato da sell a neutral il giudizio.Buona performance per, che cresce del 2,03%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,93%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Tentenna, che cede l'1,50%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.di Milano,(+3,53%),(+3,13%),(+2,84%) e(+2,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,22%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,01%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i dati08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)08:45: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 7,8%; preced. 7,9%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,5%; preced. 6,5%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%).