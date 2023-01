Mercati europei positivi. Occhi sull'inflazione USA

Anima Holding

(Teleborsa) - Si confermano al rialzo i principali mercati di Eurolandia sulla scorta dell'ottimismo per la riapertura della Cina e in scia alle scommesse per un rallentamento della. A tal proposito l'attenzione degli investitori si focalizza sull', dato più rilevante dell'ottava, in agenda giovedì prossimo.Il focus degli addetti ai lavori è rivolto alle: giovedì sarà diffuso il bollettino economico della, mentre in settimana sono previsti gli interventi di diversi funzionari. In particolare, i discorsi di martedì di, numero uno della Fed,, governatore della Bank of England, e di, membro BCE. Atteso anche l'intervento, giovedì, del falco, che quest’anno non è più un membro votante del Fomc.Sul fronte societario, da seguiredopo i dati sulla raccolta netta a dicembre eche a Doha, in Qatar, ha avviato ufficialmente il contratto petrolchimico EPC . Focus inoltre suche ha sottoscritto un accordo vincolante con la statunitense Resonetics per la cessione del business del Nitinol e suche ha siglato un' intesa con Element 25 Limited . Punta al rialzo la performance didopo che il fondo infrastrutturale, socio di Cassa Depositi e Prestiti in Open Fiber, ha detto di essere favorevole al piano del governo per la creazione di una rete tlc nazionale. Corre MPS dopo le parole rassicuranti dell'AD, Luigi Lovaglio . Brillache ha incassato un upgrade da Citi Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,04%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +201 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,28%.composta, che cresce di un modesto +0,48%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 25.317 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 27.422 punti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 5,35%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,35%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,96%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,68%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,20%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,09%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,47%),(+3,75%),(+3,54%) e(+3,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,85%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)08:45: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 7,8%; preced. 7,9%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,5%; preced. 6,5%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%).