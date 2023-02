Tonica Piazza Affari con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Gli investitori attendono un discorso del governatore della Fed, Jerome Powell, che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse sui tassi.Sul fronte societario, debutto positivo per Gentili Mosconi , società comasca attiva nei tessuti per la moda ed il lusso. Si tratta della terza ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 193 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Lieve aumento dell', che sale a 1.876,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,33%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,04%.senza slancio, che negozia con un -0,16%,avanza dello 0,34%;è stabile, riportando un moderato -0,07%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,36%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.365 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,03 miliardi di euro, in calo di 422,4 milioni di euro, rispetto ai 2,45 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,85 miliardi di azioni, rispetto ai 0,94 miliardi precedenti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5,19%).Ben impostata, che mostra un incremento del 2,26%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,90%.In luce, con un ampio progresso dell'1,76%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,21%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,46%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,89%),(+2,87%),(+2,61%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,02%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,74%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.Tra lepiù importanti:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. 0,4%)08:45: Partite correnti (preced. -6,7 Mld Euro)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68,5 Mld $; preced. -61 Mld $)00:50: Partite correnti (atteso 98 Mld ¥; preced. 1.804 Mld ¥).