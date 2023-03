Mercati asiatici positivi, Cina pronta per le "Due Sessioni"

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -grazie alle prospettive di una costante ripresa economica in Cina, supportata dalla lettura positiva del PMI dei Servizi , e dopo che Wall Street ha invertito le perdite a seguito delle osservazioni del capo della Federal Reserve di Atlanta, considerate dowish dagli investitori.Inoltre, aumentano le attese per l'importante evento delle "" che si svolgerà nel weekend a Pechino. Si tratta di un incontro parlamentare che riunisce delegati provenienti da tutta la Cina per discutere e approvare le priorità nazionali. Il governo cinese è pronto ad annunciare il suo obiettivo sul PIL.Ottima seduta per la Borsa di, con ilche sale dell'1,56%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo(+0,08%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti. L'indiceha chiuso in rialzo dello 0,54????%???????????????????, mentre l'indice cinese delle blue-chipha guadagnato lo 0,31????%,Buona la prestazione di(+1,15%); consolida i livelli della vigilia(+0,17%). In denaro(+1,42%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,32%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,19%.Il rendimento dell'scambia 0,5%, mentre il rendimento per ilè pari 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 54,7 punti; preced. 52,9 punti)00:50: Partite correnti (preced. 33 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%).