Tonica Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per le principali piazze europee dopo che gli investitori sono stati rassicurati dal piano di salvataggio a favore di First Republic Bank . Un pool di banche statunitensi trasferiranno complessivamente 30 miliardi di dollari dei loro depositi alla banca californiana in affanno a causa della fuga dei clienti.A fare da assist ai listini azionari del Vecchio Continente è anche l'abbandono, da parte della BCE, nel meeting di ieri , di ogni preciso riferimento a rialzi dei tassi prospettici. Quindi, nonostante il, deciso dall’istituto di Francoforte e già ampiamente scontato dagli operatori, le aspettative degli addetti ai lavori sono di una maggior cautela nella futura impostazione della stretta monetaria.La volatilità durante la seduta potrebbe tuttavia aumentare nel. Oggi, infatti,: i futures su indici, le opzioni su indici azionari e le opzioni su azioni.Sul fronte societario, focus su ENI che ha deliberato di sottoporre all'assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un periodo fino alla fine di aprile 2024. Il nuovo programma di buyback ha un valore di 2,2 miliardi, che potrà essere incrementato fino a un massimo complessivo di 3,5 miliardi. Inoltre, ha deliberato la quarta tranche del dividendo 2022 di 0,22 euro per azione. Stellantis ha annunciato il lancio della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie , che coprirà un importo massimo di 500 milioni di euro, e A2A ha formalizzato un'offerta non vincolante per entrare nel capitale sociale dell'utility di Alba Egea con una partecipazione di maggioranza (50,1%) attraverso un'operazione di aumento di capitale. Bene Enel all'indomani dei conti Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,065. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,62%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,65%.Scende lo, attestandosi a +179 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,02%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,64%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,85%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,03%, a 26.185 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 28.340 punti.di Milano, troviamo(+3,80%),(+3,77%),(+2,64%) e(+2,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Tra i(+7,46%),(+2,12%),(+1,90%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,30%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,23%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.Tra lepiù importanti:05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 2,9%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,5%; preced. 8,6%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,2%)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,8%).