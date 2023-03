Mercati asiatici negativi nonostante intervento banche centrali

UBS

Credit Suisse

First Republic

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che non sono stati confortati dalle messe in campo dalle principali banche centrali dopo l'accordo raggiunto in Svizzera tra. Il focus rimane sui(intanto negli USA S&P ha tagliato ulteriormente il rating di, nonostante i 30 miliardi di dollari di aiuti ricevuti), con i mercati che ora attendono ulteriori segnali sulla politica monetaria dalla riunione della Federal Reserve di questa settimana.Il listino dichiude la seduta sotto la parità, con ilche lima l'1,42%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàlima lo 0,48%.Pessimo il mercato di(-3,37%); come pure, poco sotto la parità(-0,69%). In discesa(-1,27%); sulla stessa linea, negativo(-1,43%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,25%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,36%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,3%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 47,7 punti).