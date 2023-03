Mercati asiatici deboli, dati macro senza sorprese

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare le, Janet Yellen, la quale ha affermato che le azioni di emergenza federali per sostenere le banche regionali fallite potrebbero essere riutilizzate se necessario.Sul è risultata in miglioramento l'attività della manifattura in Giappone a marzo, mentre l'inflazione è salita secondo attese a febbraio., il(-0,13%) è sostanzialmente stabile, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,23%.In discesa(-0,86%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,39%).Sui livelli della vigilia(+0,2%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(-0,15%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,35%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,28%, mentre il rendimento delscambia 2,88%.