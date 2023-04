Borsa di Tokyo in leggero rialzo, numerosi mercati chiusi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sostenuta dalla buona seduta di ieri Wall Street, in attesa deie in una giornata di trading sottile per la. Nella regione asiatica sono rimasti chiusi i listini di India, Indonesia, Filippine, Hong Kong e Singapore.Il focus dei trader è sui prossimi dati in uscita negli Stati Uniti, anche perchènegli ultimi giorni hanno mostrato che l'aggressivo percorso di rialzo dei tassi adottato dalla Fed ha iniziato ad avere un impatto negativo, che potrebbe potenzialmente portare a unatermina la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,85%, e, che mostra un +0,31%. Sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,3%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%.Il rendimento dell'è pari 0,47%, mentre il rendimento delscambia 2,86%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%)01:50: Partite correnti (preced. 1.977 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,4%).